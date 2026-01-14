La vicepresidenta del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que es «mentira» que en el nuevo modelo de financiamiento presentado por el ejecutivo socialista se haya pactado «un cupón separatista». «Es falso que este haya sido un modelo ideado para contentar a Cataluña«. Tal como anunció la semana pasada el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el pacto al que ha llegado con el PSOE prevé que el país reciba cerca de 4.700 millones de euros más y que la Generalitat gestione cerca del 80% del IVA.

En una comparecencia este miércoles por la tarde, después de la celebración en la mañana de la reunión en la que ha presentado las líneas maestras del nuevo financiamiento a los consejeros de las diferentes comunidades del Estado, Montero ha remarcado que se trata de un modelo que se ha hecho extensivo al resto de territorios y que no se ha planteado «ningún privilegio ni trato de favor hacia ninguna comunidad autónoma». Montero ha afirmado que más del 70% de los recursos previstos irán hacia territorios gobernados por el PP.

«Improbable que vea la luz»

De esta manera, la vicepresidenta del gobierno español ha intentado desactivar las críticas de las comunidades del PP, y también del PSOE al nuevo modelo de financiamiento. Las comunidades gobernadas por el PP han salido del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con nuevos ataques hacia el modelo. «Nos ha sorprendido que Junqueras no haya presidido el Consejo, ya que él es quien lo ha diseñado, ha enviado a su delegada Montero para blanquear el chantaje», ha ironizado la consejera madrileña, Rocío Albert. «No aceptaremos un sistema de castas», ha avisado antes de exponer que quieren esperar a tener una propuesta «multilateral» para decidir si se suman o no, como ha propuesto Montero. Preguntado por esta opción, el murciano Luis Alberto Marín también evitó posicionarse, pero cree que es «improbable» que el modelo acabe viendo la luz.

El president d’Esquerra, Oriol Junqueras, en rueda de prensa en la sede del partido | Bernat Vilaró (ACN)

Para que salga adelante, el nuevo modelo de financiamiento debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados, y ahora mismo parece difícil. De hecho, Junts per Catalunya, un partido que se ha opuesto porque le parece insuficiente, ha vuelto a pedir «un concierto económico» para Cataluña. La portavoz de Junts, Mònica Sales, ha vuelto a cargar contra el acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC. «No hay la llave de la caja ni ningún cambio respecto a lo que se está produciendo», ha asegurado la diputada juntaire.

Artur Mas pide «un frente de país» para cambiar el modelo

Las palabras de Sales han tenido lugar el mismo día que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha reconocido que el nuevo modelo de financiamiento propuesto introduce algunas «mejoras», pero ha pedido que los partidos catalanes hagan un “frente de país” para “no dar por terminada la negociación” y lograr un “cambio de modelo”. Para Sales, la petición de Mas «encaja con la reivindicación» de Junts y ha reiterado el llamado a ERC para hacer un frente común para aprovechar «la debilidad de Sánchez» y luchar por el concierto económico.