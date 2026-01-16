El Govern considera «inviable» el concierto económico y anima a Junts a negociar

La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha asegurado que es “inviable” reclamar un concierto económico para Cataluña y ha animado a Junts a negociar para “mejorar” el nuevo modelo de financiación pactado por el PSOE y ERC. En una entrevista en SER Catalunya, Romero advirtió que «dar un portazo» es un “error” e insistió en que ahora es el momento de negociar. «Si ellos quieren ser útiles, construir y hacer avanzar el país, creo que pueden sentarse y negociar«, afirmó la consejera. «Hoy tenemos una oportunidad que no sé si tendremos dentro de un año». Romero considera “más razonable” y “lógico” encontrarse con los expertos en economía de Junts porque prefiere «concreción», ya que «hablar en genérico» considera que «no sirve para nada». Con todo, no descartó reunirse con Carles Puigdemont. “Ya lo veremos”.

Respecto al concierto económico que reclama Junts y a la propuesta de un modelo de “transición” que tenga como horizonte un modelo como el del País Vasco y Navarra, la consejera advirtió que no se dan las condiciones para negociarlo, aunque consideró “legítimo” que Junts lo exija. «Yo creo que lo que deben hacer es negociar y luego que continúen luchando por el concierto económico, obviamente es muy legítimo, pero me parece que no podemos perder esta oportunidad que tenemos». En esta línea, Romero remarcó que figuras clave del espacio de Junts como los exconsejeros Andreu Mas-Colell o Jaume Giró han defendido las bondades del nuevo modelo de financiación que se está negociando.

La dirigente socialista también defendió que el nuevo modelo acabará siendo «singular» para Cataluña «a través de una negociación bilateral», ya que la propuesta del Ministerio de Hacienda da mucho margen de negociación a las comunidades que quieren más autogobierno. «Falta ver cómo financiamos las competencias específicas o singulares, cómo ganamos en capacidad normativa», afirmó. «Cuando tengamos eso, ese todo, podremos decir que es una financiación singular para Cataluña. Hoy tenemos una parte, algunos elementos de singularidad, pero aún no lo podemos decir», agregó.

Imagen de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera / ACN

Una oportunidad que quizás no vuelva

Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de esta semana, Romero ya avisó que hay una “ventana de oportunidad” única para conseguir un modelo de financiación beneficioso para Cataluña. La consejera criticó la actitud del PP, que participó en el encuentro con intervenciones “vacías de rigor y contenido” y reclamó al resto de comunidades que sean más constructivas. «Se han hecho discursos políticos, mítines, que está muy bien, pero eso no ayuda a mejorar el modelo», soltó Romero a la salida de la reunión. «La vicepresidenta ha sido muy clara: siéntense y digan cómo mejorar los parámetros para que este modelo sea diferente, más justo o igualitario. Espero que lo hagan».

Romero también lamentó que ningún consejero del PP hiciera un planteamiento con “elementos concretos y técnicos” sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda para “mejorarla” y confió en que los encuentros bilaterales con las comunidades sean más provechosos y permitan «incorporar su visión, sus propuestas» para que el sistema sea «más enriquecido». La consejera también recordó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendió la mano a los populares para negociar antes de llegar a un acuerdo con ERC y que se negaron. Ahora nos dan muchas lecciones, pero ellos no han querido sentarse a pactar un modelo desde hace ya varios años».