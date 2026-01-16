El Govern considera “inviable” el concert econòmic i anima Junts a negociar

La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha assegurat que és “inviable” reclamar un concert econòmic per a Catalunya i ha animat Junts a negociar per “millorar” el nou model de finançament pactat pel PSOE i ERC. En una entrevista a SER Catalunya, Romero ha advertit que “donar un cop de porta” és un “error” i ha insistit que ara és el moment de negociar. “Si ells volen ser útils, construir i fer avançar el país, jo crec que poden seure i negociar“, ha afirmat la consellera. “Avui tenim una oportunitat que no sé si tindrem d’aquí a un any”. Romero considera “més raonable” i “lògic” trobar-se amb els experts en economia de Junts perquè prefereix “concreció”, ja que “parlar en genèric” considera que “no serveix per a res”. Amb tot, no ha descartat reunir-se amb Carles Puigdemont. “Ja ho veurem”.
Respecte al concert econòmic que reclama Junts i a la proposta d’un model de “transició” que tingui com a horitzó un model com el del País Basc i Navarra, la consellera ha advertit que no es donen les condicions per negociar-lo, tot i que ha considerat “legítim” que Junts l’exigeixi. “Jo crec que el que han de fer és negociar i després ells que continuïn lluitant pel concert econòmic, òbviament és molt legítim, però em sembla que no podem perdre aquesta oportunitat que tenim”. En aquesta línia, Romero ha remarcat que figures clau de l’espai de Junts com els exconsellers Andreu Mas-Colell o Jaume Giró han defensat les bondats del nou model de finançament que s’està negociant.
La dirigent socialista també ha defensat que el nou model acabarà sent “singular” per a Catalunya “a través d’una negociació bilateral”, ja que la proposta del Ministeri d’Hisenda dona molt marge de negociació a les comunitats que volen més autogovern. “Falta veure com financem les competències específiques o singulars, com guanyem en capacitat normativa”, ha afirmat. “Quan tinguem això, aquest tot, podrem dir que és un finançament singular per a Catalunya. Avui en tenim una part, alguns elements de singularitat, però encara no ho podem dir”, ha agregat.
Una oportunitat que potser no torna
Després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d’aquesta setmana, Romero ja va avisar que hi ha una “finestra d’oportunitat” únic per aconseguir un model de finançament beneficiós per a Catalunya. La consellera va criticar l’actitud del PP, que va participar en la trobada amb intervencions “buides de rigor i contingut” i ha reclamat a la resta de comunitats que siguin més constructives. “S’han fet discursos polítics, mítings, que està molt bé, però això no ajuda a millorar el model”, va etzibar Romero a la sortida de la reunió. “La vicepresidenta ha estat molt clara: seguin i diguin com millorar els paràmetres perquè aquest model sigui diferent, més just o igualitari. Espero que ho facin”.
Romero també va lamentar que cap conseller del PP fes un plantejament amb “elements concrets i tècnics” sobre la proposta del Ministeri d’Hisenda per “millorar-la” i va confiar que les trobades bilaterals amb les comunitats siguin més profitoses i permetin “incorporar la seva visió, les seves propostes” per tal que el sistema sigui “més enriquit”. La consellera també va recordar que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va allargar la mà als populars per negociar abans d’arribar a un acord amb ERC i que s’hi van negar. Ara ens donen moltes lliçons, però ells no han volgut seure a pactar un model des de ja fa uns quants anys”.