«El buen funcionamiento de los servicios públicos es el antídoto a las derivas populistas». Son palabras que el consejero de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha dicho en la clausura del acto La democracia amenazada, organizado por las asociaciones Portes Obertes del Catalanisme y Federalistes d’Esquerres.

A juicio del consejero, la respuesta a la «crisis de confianza» de la ciudadanía hacia las instituciones debe venir del «ejercicio responsable de la libertad y del incentivo a la participación». «Sin libertad no hay democracia, sin responsabilidad la libertad se degrada, y sin participación la libertad y la responsabilidad se debilitan», añadió Espadaler.

Portes Obertes del Catalanisme i Federalistes d’Esquerres organitzen una jornada de reflexió sobre els perills que amenacen les democràcies i les seves institucions

Dimarts 13 de gener 18h. Collegi d’Economistes de Catalunya pic.twitter.com/8297jDj7Mp — Portes Obertes Cat. (@PortesObertCat) January 8, 2026

Es necesario que los partidos elijan el «camino de la responsabilidad»

La jornada se celebró la tarde de este miércoles en el Colegio de Economistas de Cataluña y en la misma se abordó el riesgo que las propuestas de extrema derecha proyectan sobre las democracias e instituciones.

Con el Apoyo de Economistas contra la Crisis, la revista Política&Prosa y Club Còrtum, la cita la abrió el presidente de Portes Obertes del Catalanisme, Andreu Morillas, quien pidió a las formaciones políticas democráticas que elijan el “camino de responsabilidad”. Morillas puso como ejemplo «el acuerdo de financiación» por el cual «apelamos a la responsabilidad de todos para sacarlo adelante». Y Mireia Esteva, presidenta de Federalistes d’Esquerres, destacó “el papel de los medios de comunicación para luchar contra las noticias falsas” y la “capacidad de influencia” que tienen las asociaciones y la sociedad civil para combatirlas.

«La libertad individualista», causa de la desconfianza

La primera ponencia la pronunció la catedrática de Filosofía y exsenadora, Victòria Camps. Según la valoración que hizo, «la libertad individualista» es la principal causa del clima de desconfianza de la sociedad hacia la clase política. Aun así, Camps subrayó que “no se debe perder la esperanza” sino que es necesario que los políticos “pasen de los principios a los hechos” para corregir este clima de desconfianza.

En su turno, el doctor en Economía y catedrático de la UIB, Carles Manera, explicó cómo la economía puede amenazar directamente a las democracias y puso como ejemplo el modelo de Estados Unidos, donde “la irrupción del presidente Donald Trump ha convertido la mentira en divisa situando al Estado como el problema”. Manera cree que es necesario reforzar el estado del bienestar.

Finalmente, Enric Llorens, del Club Còrtum, presentó un nuevo programa verificador de verdades y mentiras que lleva el nombre de VerificaTHOR. Se trata de un sistema de verificación según el cual introduces un titular o frase, y mediante inteligencia artificial y la recopilación de datos, responde si es falso o no, y proporciona cifras fiables citando las fuentes de donde las obtiene.

A lo largo de la jornada, también pasaron por el Colegio de Economistas Santi Vila, exconsejero de la Generalitat, y Josep Burgaya, decano de Empresa y Comunicación de la UVic, en un debate moderado por la periodista Rosa Maria Puig Serra.