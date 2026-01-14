Mas pide un «frente de país» para mejorar el acuerdo de financiación de ERC

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha reconocido que el acuerdo entre el PSOE y ERC introduce algunas “mejoras” en el modelo de financiación, pero también ha reclamado a los partidos catalanes que hagan un “frente de país” para «no dar por terminada la negociación» y conseguir un «cambio de modelo». Así lo ha explicado en un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum en Barcelona. Mas ha insistido en que Cataluña debe tener un autogobierno “pleno y completo” y también ser “responsable de la hacienda”, es decir, tener la llave de la caja, como también reclama Junts. El expresidente considera vital “blindar legalmente” la ordinalidad en el nuevo pacto para dejarlo al margen de los cambios de gobierno o incorporar el coste diferencial de la vida entre Cataluña y el resto del estado español.

Mas ha remarcado que la propuesta de financiación que se está debatiendo a raíz del pacto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras no deja de ser una “evolución del modelo actual” y, por tanto, considera que tanto Sánchez como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no han respetado el “cambio de modelo” que se pactó para sus investiduras. “Es el momento de que haya una gran conferencia de país donde todos los poderes reales, donde toda la sociedad civil organizada, haga entender que el reclamo de este país es un autogobierno pleno, completo, y que esto pasa por ser responsables de la hacienda”, ha defendido el expresidente.

El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, en un acto / Europa Press

Aunque no ha querido valorar las críticas de Junts a la propuesta, Mas sí ha advertido que es partidario de no quedarse “sólo en este pacto», sino en «elevarlo» y ha pedido agotar el margen de negociación en el trámite parlamentario: «Si realmente hay una oportunidad para cambiar de modelo, ¿por qué no agotamos todas las posibilidades? Antes de no luchar, ¿no vale la pena intentarlo?”, ha dicho. «Adaptémonos a la etapa del autogobierno. Y, si hablamos de autogobierno, hagamos lo que sea necesario como país para que sea pleno, que no digan que no dijimos nada», ha añadido. «Las mejoras se deben defender, porque están ahí, pero no significa que se deba dar la negociación por terminada».