Junts per Catalunya ha mantenido el hacha en pie de guerra tras el anuncio del PSOE y ERC sobre el nuevo modelo de financiación. La formación juntera, en palabras de Toni Castellà, ha cargado contra el nuevo modelo propuesto y ha asegurado que esto supone que «no recuperamos ni un solo euro del déficit fiscal». «No salimos del régimen común, no salimos del café para todos, simplemente se pone más dinero en la caja fruto de la recaudación y estos se reparten», ha alertado el diputado juntero. «Es una actualización del modelo que tenemos en los mismos criterios, cambiando algunos porcentajes y Cataluña recibe la parte proporcional del dinero que aporta al Estado», ha criticado Castellà. De hecho, Junts ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo al nuevo modelo de financiación con el objetivo de «transitar del café para todos hacia el modelo de concierto económico».

Junts ha apelado al compromiso nacional de ERC y ha criticado la postura de los de Oriol Junqueras, ya que según Castellà «ahora que tenemos la clave política» en el Estado español se renuncia a adquirir un concierto económico para Cataluña y se apuesta por una reforma de la financiación. Castellà ha instado a los republicanos a volver al camino del nacionalismo y «reconducir» el modelo que se ha pactado con el PSOE y volver al concierto económico, «el modelo que ERC sometió a votación a sus bases y que con Junts han votado en el Parlamento hasta en 4 ocasiones».

El vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, en rueda de prensa este viernes en la sede del partido | Nico Tomás (ACN)

Un cambio que no supone ningún cambio

Junts ha criticado duramente la propuesta de nueva financiación asegurada que «la letra pequeña» que ha anunciado hoy la ministra Montero ha «confirmado que Cataluña continúa en el régimen de café para todos, que no hay ninguna singularidad de modelo y que no se garantiza la ordinalidad en el texto». De hecho, Castellà también ha criticado la postura del PSC y las promesas hechas por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. «Demuestra que no hay modelo singular, ni concierto, ni clave de la caja, como garantizó Illa en su investidura», ha concluido Castellà.