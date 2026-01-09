El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado orgulloso por el acuerdo de financiación alcanzado ayer entre Esquerra Republicana y el gobierno español, que esta mañana ha presentado la vicepresidenta española María Jesús Montero, y, sin mencionar directamente a Junts per Catalunya, ha pedido «responsabilidad» a los grupos parlamentarios para que el acuerdo avance en el Congreso de los Diputados. En una declaración institucional tras reunirse con Oriol Junqueras y Jéssica Albiach, Illa ha manifestado que es «un hito muy importante para Cataluña». «Hemos acordado la mejor financiación para Cataluña», ha sentenciado, y ha definido el nuevo acuerdo como «una financiación más justa». Según él, este nuevo modelo está a la «altura» del peso histórico, político y cultural del país y «de acuerdo con la riqueza, con la prosperidad y con la solidaridad».

Así, Illa ha defendido que Cataluña ha hecho una propuesta de nuevo modelo de financiación y la ha acordado con el Estado español: «Hoy ponemos los cimientos para que Cataluña dé un salto cualitativo y cuantitativo en su autogobierno». Sin nombrar en ningún momento de su discurso a Esquerra Republicana, el presidente de la Generalitat ha afirmado que «hemos hecho el trabajo, hemos cumplido la palabra dada y hemos honrado los acuerdos firmados». También ha señalado que su ejecutivo siempre ha apostado por «mejorar la vida de todas las personas que viven y trabajan en Cataluña». «Con la misma fuerza nos ha guiado una convicción, implicarnos a fondo para contribuir a la prosperidad de una España plural y solidaria, a la prosperidad compartida social y territorialmente, a favor del interés general y del bien común», ha añadido.

Illa ha constatado que el modelo actual, caducado desde 2014, «ya no responde a la realidad de hoy, ni permite atender con garantías las necesidades de nuestros conciudadanos», y ha defendido que el modelo presentado este viernes por el gobierno español «es más justo» porque «reduce significativamente las diferencias entre las comunidades autónomas». En este sentido, ha remarcado que el nuevo modelo es «más eficiente» porque garantiza mejor que cada comunidad reciba los recursos necesarios y «más transparente» porque se basa en criterios objetivos y medibles. «Con el nuevo modelo de financiación, Cataluña dispone de los recursos para desplegar con garantías y con la máxima ambición nuestro autogobierno, nuestra capacidad normativa, nuestras inversiones y los mejores servicios públicos», ha sentenciado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho una declaración institucional en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, sobre nueva financiación / Rubén Moreno

Llamada de Illa a no bloquear el acuerdo

Por otro lado, Illa se ha mostrado confiado en que «prevalecerá la responsabilidad» por parte de todas las fuerzas políticas para sacar adelante el nuevo modelo de financiación y que este supere los trámites legales que corresponden. Ante la oposición de Junts, Illa ha hecho un llamado al conjunto de las fuerzas políticas a situarse en el «lado de la política útil y de las soluciones, no en el de la política de bloqueo y de los problemas, y al lado de la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana». En este sentido, ha defendido que el Gobierno ha trabajado avalado por las «más de 8 millones de razones» que representan el conjunto de la ciudadanía catalana. «Hemos trabajado con solidaridad con los 50 millones de conciudadanos españoles», ha añadido, e insistió en que ahora es el momento de ejercer las competencias que corresponden a cada uno «con lealtad y con un objetivo común: hacer avanzar y fortalecer a Cataluña y a España».

El presidente de la Generalitat hace parte del discurso institucional en castellano

El presidente de la Generalitat ha hecho parte de su discurso institucional en castellano. Dirigiéndose a los conciudadanos del «resto de España», Salvador Illa ha dicho que «Cataluña ha hecho una nueva propuesta de financiación y la ha acordado con el gobierno español» y ha asegurado que ha querido «contribuir a la prosperidad de una España plural y solidaria». Básicamente, Illa ha traducido el mensaje que ha hecho previamente y ha subrayado que «hemos trabajado un modelo en beneficio de todos». «Cataluña es y continuará siendo solidaria con España, con las comunidades autónomas y con los españoles por los vínculos que nos unen», ha remarcado, y ha dejado claro que «Cataluña no pide ningún privilegio».

Reunión con agentes económicos

El presidente de la Generalitat mantendrá esta tarde, a partir de las 16 horas, una reunión con agentes económicos y sociales con quienes compartirá los detalles del acuerdo. En el encuentro también asistirán el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, que una hora antes encabezarán una reunión con los representantes de los grupos parlamentarios.