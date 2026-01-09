Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha celebrado la consecución del nuevo modelo de financiación, pero ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al presidente español, Pedro Sánchez, a aprobar, cuanto antes mejor, el nuevo modelo de financiación en el Congreso. En una rueda de prensa celebrada en la sede republicana y recogida por la ACN, Junqueras ha advertido que «queda mucho trabajo por hacer». El presidente de ERC ha querido destacar la importancia del acuerdo por la nueva financiación pero ha alertado que «aquí no se acaba nada».

Superar el trámite en el Congreso es la gran preocupación republicana y, aludiendo a Junts, Junqueras ha señalado que aquellos que hagan caer la propuesta de nueva financiación harán que Cataluña pierda los 4.700 millones de euros que, según el nuevo modelo, debería recibir Cataluña.

Junqueras asegura que no es una reforma sino un nuevo modelo de financiación

Una de las grandes críticas recibidas desde Junts es que la propuesta de nueva financiación no es un nuevo modelo sino que es una reforma del actual. El líder de Esquerra ha asegurado, sin embargo, que no se trata de ninguna reforma del modelo de financiación sino que se trata de un «modelo nuevo» que garantizará la ordinalidad para Cataluña, una meta «muy difícil de alcanzar». La formación republicana ha destacado que si bien en el texto de la ley no se puede detallar nada sobre Cataluña porque no se puede concretar qué territorios gozan de la ordinalidad, esta «quedará reflejada en el modelo que se implementará».

El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, en rueda de prensa en la sede del partido | Bernat Vilaró (ACN)

Junts presentará enmienda a la totalidad al nuevo modelo

Desde Junts per Catalunya no tienen el mismo optimismo que Junqueras y Esquerra Republicana y el diputado juntaire Toni Castellà ha detallado en rueda de prensa que la formación catalanista presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo al nuevo modelo de financiación con el objetivo de “transitar del café para todos hacia el modelo de concierto económico”. “No salimos del régimen común, no salimos del café para todos, simplemente se pone más dinero en la caja fruto de la recaudación y estos se reparten”, ha lamentado Castellà.

La formación juntaire ha pedido que ERC se acerque a su postura. Junts ha lamentado que “ahora que tenemos la clave política” en el Estado español desde ERC se pacte una reforma del modelo de financiación y se abandone el camino del concierto económico, “el modelo que ERC sometió a votación a sus bases y que con Junts han votado en el Parlamento hasta en 4 ocasiones”.