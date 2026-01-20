El Govern dona per “tancat” el finançament i apressa a negociar els pressupostos

L’executiu de Salvador Illa dona per “tancada” la carpeta del finançament. Així ho ha expressat la portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, que manté la ferma “convicció i determinació” per aprovar els nous pressupostos de la Generalitat durant el primer trimestre de 2026. “El Govern es deixarà la pell perquè s’aprovin com més aviat millor. Suarem la samarreta i ens deixarem la pell perquè així sigui”, ha assegurat en unes declaracions als mitjans recollides per l’ACN.
Paneque considera que, després de l’acord per al finançament, ara és el moment de rematar les reunions sobre l’estat dels acords passats i començar la negociació per a aprovar els comptes “com més aviat millor”. La realitat, però, és que tant l’executiu com els partits apunten que les negociacions encara “no han començat” i tampoc hi ha un calendari definit al respecte. De fet, la portaveu només s’atreveix a situar l’inici de les converses formals en “els pròxims dies o setmanes”, sense concretar més. Paneque ha explicat que sovint mantenen reunions amb els socis relacionades amb qüestions referents als pactes d’investidura o pels suplements de crèdit, però insisteix que, a hores d’ara, encara no han parlat dels pressupostos amb ERC i Comuns.
Novetats en clau habitatge
A l’espera de l’inici formal de les converses, el Govern ha apuntat aquest mateix dimarts que espera poder tancar en les pròximes setmanes els primers expedients per incompliment de la llei d’habitatge, a través del règim sancionador pactat l’any passat amb els Comuns. En concret, segons informa l’ACN, l’Agència de Consum ha incoat 35 expedients vinculats a possibles incompliments en relació amb els anuncis i la informació prèvia, mentre l’Agència d’Habitatge de Catalunya en té oberts 30 més per possible incompliment de topalls als preus del lloguer. Aquesta mateixa setmana haurien d’arribar també els informes que van encarregar a experts en urbanisme, dret europeu, dret constitucional i règim sancionador sobre una eventual prohibició de la compra especulativa d’habitatge.