El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ja ha donat resposta a la proposta feta per Junts per Catalunya al seu partit per tal d’articular una “estratègia catalana” a Madrid amb els 14 diputats que les dues formacions tenen a la cambra baixa. El líder republicà a Madrid, que és partidari d’articular un espai d’esquerres a l’Estat espanyol, considera que la proposta que la líder de Junts a la cambra baixa, Míriam Nogueras, va posar sobre la taula el passat divendres és “mercaderia tòxica”.
Rufián ha qualificat d'”admirable” el que ell considera l'”enèsim” intent de la formació de Carles Puigdemont per “sotmetre al grup d’ERC a Madrid” i opina que el front comú és només una excusa per executar-lo. A banda de carregar contra “experts imparcials” en comunicació política, que insinua que estan a sou del partit, Rufián ha demanat a Junts que demani perdó per la cantarella “miserable” de l'”a canvi de res” dels últims anys i també ha instat els postconvergents a deixar de fer “mal a Catalunya” votant amb PP i Vox al Congrés. “I (potser) parlem”, ha afegit, però ha reclamat als juntaires que mentrestant “deixin de vendre mercaderia tòxica a la gent”.
Admirable (enèsim) intent del món convergent (experts imparcials en compol inclosos💰) per sotmetre al grup d’ERC a Madrid amb l’excusa de ‘fer un front comú’.— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 17, 2025
1) Que demanin perdó per la turra miserable del ‘A canvi de res’ del últims 6 anys.
2) Que deixin de fer mal a…
La reacció de Rufián va més enllà de la resposta de la direcció del partit després que Míriam Nogueras allargués divendres la mà als republicans. Davant aquests oferiments, la secretària general del partit, Elisenda Alamany, va exposar que era una “bona notícia” que els juntaires s’afegissin en la “defensa de Catalunya”. “Com més siguem, més forts serem en la negociació de finançament o de Rodalies”, va afegir. Amb diferents paraules, però en el mateix sentit, es va pronunciar el vicesecretari general de Comunicació i portaveu adjunt, Isaac Albert. De fet, tots dos van acabar el tuit amb un mateix missatge: “Aprofitem-ho abans que passin 24 hores i canviïn d’opinió”.
Junts insisteix en l’oferiment
Malgrat això, Josep Rius va reiterar l’oferiment dilluns i va anar més enllà deixant clar que la proposta era “sense condicions”. Avui, però, Rufián ha anat més enllà que la direcció i ha titllat la proposta de “mercaderia tòxica”. Ho ha fet poques hores després que la presidenta del grup de Junts al Parlament de Catalunya, Mònica Sales, ha traslladat la petició a la cambra catalana i ha manifestat que cal aprofitar la “debilitat” política que travessa l’Estat espanyol. “Treballarem per generar una nova oportunitat per al país, a través de la unitat independentista. Quan l’independentisme lidera, Catalunya avança”.