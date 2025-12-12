Junts allarga la mà a ERC per “plantar-se” davant la Moncloa: “Estan dèbils i dividits”

Junts per Catalunya intensifica la seva pressió sobre el govern espanyol per assolir concessions polítiques per a Catalunya. Busca, a més, unir forces amb el grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats per “plantar-se” davant l’executiu de Pedro Sánchez. “Estan dèbils i dividits, i hem de fer d’aquesta debilitat la nostra força”, ha etzibat la portaveu del partit independentista a les corts espanyoles, Míriam Nogueras, en declaracions al programa de Televisió Espanyola Cafè d’Idees. En un moment de terrabastall al Partit Socialista, entre l’escàndol pels casos d’assetjament sexual de diversos líders del partit i les trames judicials que impliquen Koldo, l’exministre José Luís Ábalos o la lampista Leire Díez, Nogueras buscarà pressionar Sánchez perquè accepti fer polítiques a favor de Catalunya “que mai s’havia plantejat”.
De fet, en la mateixa conversa, Nogueras ha reivindicat l’estratègia d’enfrontament amb la Moncloa que ha mantingut el seu partit d’ençà del trencament de relacions que va anunciar el president de la Generalitat a l’exili i líder del partit, Carles Puigdemont. La cap de Junts al Congrés ha recordat que Sánchez ha arribat a reconèixer els “incompliments” que acumula el seu executiu envers el pacte d’investidura signat amb els independentistes; i ha argumentat que “hi ha una manera diferent de relacionar-se amb el govern espanyol”, més productiva que la que ha portat a terme ERC fins ara.
Enfrontament pel dèficit
L’oferta de Junts arriba després de l’enèsima picabaralla entre les dues formacions catalanes al Congrés dels Diputats; aquesta a compte dels objectius de dèficit de l’executiu per al període 2026-2028. La senda financera de Sánchez va caure dijous amb els vots en contra del partit de Puigdemont, Vox, el PP i UPN. La negativa va provocar que el líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, reclamés a les seves xarxes socials a Junts “que deixi de fer mal a Catalunya”.
Tot i les acusacions republicanes, Nogueras ha defensat el seu vot, i ha advertit que la proposta que va llançar a l’hemicicle la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, era “una pastanaga més” per a Catalunya. “Venia el projecte com si tenir 1.000 milions més fos la gran cosa, quan pertocarien més de 8.000 milions”, ha criticat. De cara a Rufián, ha reblat que “canviarien moltes coses” si el seu partit “dediques l’energia a exigir a l’Estat el que pertany a la ciutadania de Catalunya”, i no a confrontar amb els juntaires.