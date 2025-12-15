Després del guant llançat divendres per la portaveu de Junts per Catalunya a Madrid, Míriam Nogueras, a Esquerra Republicana per assolir concessions polítiques per a Catalunya, Junts ha insistit aquest dilluns amb la seva proposta als republicans per fer pinya a Madrid i aprofitar la “feblesa història” de l’Estat espanyol en benefici de Catalunya. El vicepresident de Junts per Catalunya i portaveu del partit, Josep Rius, ha explicat que el partit ha traslladat aquesta proposta “sense condicions” a tots els actors independentistes i també ha deixat clar que l’objectiu d’aquesta proposta d’unió és “el reconeixement nacional de Catalunya en tots els àmbits”.
Malgrat que Sánchez ha anunciat la seva intenció d’esgotar la legislatura, Rius ha constatat que la legislatura espanyola “està en crisi”. “Tenim un president espanyo acorralat, sense majoria una majoria per poder governar, sense pressupostos i amb un PSOE que està tacat per casos de corrupció i assetjament sexual”, ha exposat, i ha subratllat que aquesta crisi a l’Estat espanyol és “oportunitat perquè Catalunya aconsegueixi els objectius que s’havia proposat”. “La feblesa de Sánchez és una oportunitat per fer pinya a Madrid i treure el màxim rendiment nacional”, ha sentenciat. En aquest sentit, el dirigent juntaire ha proposat a ERC “una estratègia catalana” a Madrid, que pugui treure el “màxim rendiment nacional” en un moment que qualifica d'”extrema debilitat històrica” per a l’Estat espanyol.
“No apuntalarem la democràcia espanyola”
“No apuntalarem la democràcia espanyola, sinó aprofitar que hi ha una oportunitat per a Catalunya, trencar amb aquest règim del 78 i aconseguir més reconeixement nacional”, ha dit, i ha explicat que han traslladat aquesta proposta a “tots els actors de l’independentisme aquesta proposta sense posar cap condició”. “L’objectiu és el reconeixement nacional de Catalunya en tots els seus àmbits”, ha remarcat Josep Rius durant la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit d’aquest dilluns. Per a Junts, aquesta “pinya” entre els seus set diputats i els set d’ERC és més necessària que mai, sobretot perquè consideren que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha renunciat a defensar els interessos de Catalunya a Madrid.
“El PSOE no havia complert per manca de voluntat política”
D’altra banda, el vicepresident de Junts ha dit que la “pluja d’acords pendents que el Consell de Ministres ha tirat endavant en les darreres dues reunions evidencia que el PSOE no havia complert per manca de voluntat política, no perquè no fos possible”. En aquest sentit, el portaveu de Junts ha evidenciat que el govern de Sánchez “no reacciona fins que no et plantes”. “Aguantar la posició dona resultat”, ha insistit, i ha enumerat els acords pendents amb Junts que s’han aprovat darrerament: l’estat espanyol ha assumit el cost dels impagats del lloguer, l’ajornament del programa Verifactu, que els ajuntaments puguin disposar d’un romanent per augmentar la despesa en aquelles prioritats que considerin, que la Generalitat assumeixi la gestió integral dels secretaris i interventors, i el desbloqueig al Congrés de la llei contra la multireincidència.
Malgrat l’aprovació d’aquests acords, Rius ha assegurat que el govern espanyol “va tard” en refer l’acord de Brussel·les amb Junts i ha deixat clar que aquestes mesures no es donen les condicions per reprendre les negociacions amb els socialistes espanyols. “Som on érem, i encara queden acords per complir com l’oficialitat del català, l’aplicació integral de l’amnistia, la publicació de les balances fiscals, o un sistema de finançament on Catalunya recapti el 100% dels impostos”, ha conclòs.