Tras el guante lanzado el viernes por la portavoz de Junts per Catalunya en Madrid, Míriam Nogueras, a Esquerra Republicana para lograr concesiones políticas para Cataluña, Junts ha insistido este lunes con su propuesta a los republicanos para unirse en Madrid y aprovechar la «debilidad histórica» del Estado español en beneficio de Cataluña. El vicepresidente de Junts per Catalunya y portavoz del partido, Josep Rius, ha explicado que el partido ha trasladado esta propuesta «sin condiciones» a todos los actores independentistas y también ha dejado claro que el objetivo de esta propuesta de unión es «el reconocimiento nacional de Cataluña en todos los ámbitos».

A pesar de que Sánchez ha anunciado su intención de agotar la legislatura, Rius ha constatado que la legislatura española «está en crisis». «Tenemos un presidente español acorralado, sin mayoría para poder gobernar, sin presupuestos y con un PSOE que está manchado por casos de corrupción y acoso sexual», ha expuesto, y ha subrayado que esta crisis en el Estado español es «una oportunidad para que Cataluña consiga los objetivos que se había propuesto». «La debilidad de Sánchez es una oportunidad para unirse en Madrid y sacar el máximo rendimiento nacional», ha sentenciado. En este sentido, el dirigente de Junts ha propuesto a ERC «una estrategia catalana» en Madrid, que pueda sacar el «máximo rendimiento nacional» en un momento que califica de «extrema debilidad histórica» para el Estado español.

«No apuntalaremos la democracia española»

«No apuntalaremos la democracia española, sino aprovechar que hay una oportunidad para Cataluña, romper con este régimen del 78 y conseguir más reconocimiento nacional», ha dicho, y ha explicado que han trasladado esta propuesta a «todos los actores del independentismo sin poner ninguna condición». «El objetivo es el reconocimiento nacional de Cataluña en todos sus ámbitos», ha remarcado Josep Rius durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido de este lunes. Para Junts, esta «unión» entre sus siete diputados y los siete de ERC es más necesaria que nunca, sobre todo porque consideran que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha renunciado a defender los intereses de Cataluña en Madrid.

Josep Maria Cruset, Míriam Nogueras y Josep Rius en la sede de Junts / ACN

«El PSOE no había cumplido por falta de voluntad política»

Por otro lado, el vicepresidente de Junts ha dicho que la «lluvia de acuerdos pendientes que el Consejo de Ministros ha llevado adelante en las últimas dos reuniones evidencia que el PSOE no había cumplido por falta de voluntad política, no porque no fuera posible». En este sentido, el portavoz de Junts ha evidenciado que el gobierno de Sánchez “no reacciona hasta que no te plantas». «Mantener la posición da resultado”, ha insistido, y ha enumerado los acuerdos pendientes con Junts que se han aprobado últimamente: el estado español ha asumido el costo de los impagos del alquiler, el aplazamiento del programa Verifactu, que los ayuntamientos puedan disponer de un remanente para aumentar el gasto en aquellas prioridades que consideren, que la Generalitat asuma la gestión integral de los secretarios e interventores, y el desbloqueo en el Congreso de la ley contra la multirreincidencia.

A pesar de la aprobación de estos acuerdos, Rius ha asegurado que el gobierno español “va tarde” en rehacer el acuerdo de Bruselas con Junts y ha dejado claro que estas medidas no cumplen las condiciones para retomar las negociaciones con los socialistas españoles. «Estamos donde estábamos, y aún quedan acuerdos por cumplir como la oficialidad del catalán, la aplicación integral de la amnistía, la publicación de las balanzas fiscales, o un sistema de financiamiento donde Cataluña recaude el 100% de los impuestos», ha concluido.