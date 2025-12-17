El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ya ha respondido a la propuesta hecha por Junts per Catalunya a su partido para articular una “estrategia catalana” en Madrid con los 14 diputados que las dos formaciones tienen en la cámara baja. El líder republicano en Madrid, que es partidario de articular un espacio de izquierdas en el Estado español, considera que la propuesta que la líder de Junts en la cámara baja, Míriam Nogueras, puso sobre la mesa el pasado viernes es «mercancía tóxica».

Rufián ha calificado de «admirable» lo que él considera el «enésimo» intento de la formación de Carles Puigdemont por «someter al grupo de ERC en Madrid» y opina que el frente común es solo una excusa para ejecutarlo. Además de cargar contra «expertos imparciales» en comunicación política, que insinúa están a sueldo del partido, Rufián ha pedido a Junts que pida perdón por la cantinela «miserable» del «a cambio de nada» de los últimos años y también ha instado a los postconvergentes a dejar de hacer «daño a Cataluña» votando con PP y Vox en el Congreso. «Y (quizás) hablamos», ha añadido, pero ha reclamado a los juntistas que mientras tanto «dejen de vender mercancía tóxica a la gente».

Admirable (enèsim) intent del món convergent (experts imparcials en compol inclosos💰) per sotmetre al grup d’ERC a Madrid amb l’excusa de ‘fer un front comú’.



1) Que demanin perdó per la turra miserable del ‘A canvi de res’ del últims 6 anys.



2) Que deixin de fer mal a… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 17, 2025

La reacción de Rufián va más allá de la respuesta de la dirección del partido después de que Míriam Nogueras extendiera el viernes la mano a los republicanos. Ante estas ofertas, la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, expuso que era una «buena noticia» que los juntistas se unieran en la «defensa de Cataluña». «Cuantos más seamos, más fuertes seremos en la negociación de financiación o de Rodalies», añadió. Con diferentes palabras, pero en el mismo sentido, se pronunció el vicesecretario general de Comunicación y portavoz adjunto, Isaac Albert. De hecho, ambos terminaron el tuit con un mismo mensaje: «Aprovechémoslo antes de que pasen 24 horas y cambien de opinión».

Josep Maria Cruset, Míriam Nogueras y Josep Rius en la sede de Junts / ACN

Junts insiste en la oferta

A pesar de ello, Josep Rius reiteró la oferta el lunes y fue más allá dejando claro que la propuesta era «sin condiciones». Hoy, sin embargo, Rufián ha ido más allá que la dirección y ha tildado la propuesta de «mercancía tóxica». Lo ha hecho pocas horas después de que la presidenta del grupo de Junts en el Parlamento de Cataluña, Mònica Sales, trasladara la petición a la cámara catalana y manifestara que es necesario aprovechar la «debilidad» política que atraviesa el Estado español. “Trabajaremos para generar una nueva oportunidad para el país, a través de la unidad independentista. Cuando el independentismo lidera, Cataluña avanza”.