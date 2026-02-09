Otegi descarta la candidatura de Rufián de izquierdas en España

El líder de Euskal Herria Bildu (EH Bildu), Arnaldo Otegi, ha cerrado la puerta a una hipotética candidatura de izquierdas unitaria en España. La propuesta, que defiende el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, ha sido rechazada por el histórico líder de la izquierda abertzale, quien ha asegurado en una entrevista a Euskadi Irratia y recogida por la ACN que la propuesta de ERC es “intelectualmente loable” pero señala que Euskadi y Euskal Herria deben tener una voz propia en el Congreso. “A veces parece que los objetivos individuales se ponen por encima de los objetivos colectivos” ha asegurado el líder de la izquierda abertzale, quien ha añadido que no ha debatido esta cuestión ni con Rufián ni con ERC.

Rufián, por su parte, ha insistido a través de su cuenta de X en defender la posible candidatura. «Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya. Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos», ha asegurado el portavoz de ERC en la cámara española.

Varias cosas:



1) Quien no vea que hay que hacer algo o no ve bien o ya le va bien que no lo haya.



2) Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos.



3) Los tuits, artículos o especulaciones contra mí no van hacer que PP y VOX dejen de sumar 200 diputados.



4) Creer… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 9, 2026

Podemos y Sumar, escépticos sobre la candidatura unitaria

Podemos y Sumar, dos partidos que recibieron un revés en las elecciones aragonesas, han mostrado dudas sobre la propuesta de frente de izquierdas español de Rufián. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado en rueda de prensa que no tiene ninguna información sobre la charla que tendrá ERC con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, y ha añadido que “no sabe” si la propuesta del portavoz de ERC cuenta con el apoyo de los republicanos y Más Madrid. Por su parte, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha evitado dar una respuesta clara y se ha limitado a asegurar que “la esperanza” debe pasar por “proyectos que sean creíbles”.