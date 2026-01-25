Adif se apresura a actuar sobre 23 puntos críticos de la red de Rodalies

Adif corre para reactivar el servicio de Rodalies en Cataluña. La empresa española titular de las infraestructuras ferroviarias del país ha revelado que moviliza «todos los recursos» este domingo en actuaciones sobre 23 puntos críticos de la red ferroviaria; dos más de los que había identificado hasta ahora el Gobierno. En un comunicado difundido por el gestor, han asegurado haber «intensificado» las tareas de vigilancia y mantenimiento en taludes, túneles, plataformas, puentes y otros puntos calientes de la red, especialmente afectados por las inclemencias meteorológicas que ha sufrido el Principado en la última semana.

Adif busca acelerar las tareas para «minimizar el riesgo de nuevas incidencias» horas antes de lo que sería la segunda semana de crisis ferroviaria en el país. Según la gestora, es necesario brindar «absolutas garantías de fiabilidad» antes de emitir un informe favorable al retorno de los trenes en Cataluña. Tanto a los usuarios como a los maquinistas, que ya forzaron la parálisis de Rodalies el pasado jueves a pesar de las órdenes del ejecutivo catalán.

La estación de Sants, precintada | David Zorrakino / Europa Press

Siete líneas afectadas

Según ha informado Adif, las 23 actuaciones de especial relevancia se reparten entre siete líneas de la red de trenes del Principado. Del total, la mayoría se encuentran en la demarcación de Tarragona -nueve, en concreto-; mientras que cinco se están produciendo en Barcelona, otras cinco en Girona y las cuatro restantes, en Lleida. La dispersión de los recursos está suponiendo un «gran esfuerzo», han argumentado desde la empresa, para reactivar los trenes «en el menor tiempo posible». La estrategia, han añadido, está «acordada y coordinada» con el resto de actores implicados -tanto Renfe como la Generalitat, el Estado y los representantes de los trabajadores-, para evitar nuevas confusiones como las que han lamentado los pasajeros los últimos días.

Entre las obras más avanzadas destacan las de la R1, la línea de la costa central, donde se sufrió el desprendimiento que detuvo de nuevo el servicio el pasado viernes por la noche. Así lo ha avanzado el ministro de Transportes del gobierno español, Óscar Puente. En un tuit en su cuenta de Twitter -ahora conocida como X-, Puente ha anunciado que la intervención que busca solucionar los problemas causados por el bloqueo entre Maçanet y Blanes ya está completada.