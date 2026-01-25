Adif s’afanya per actuar sobre 23 punts crítics de la xarxa de Rodalies

Adif corre pe reactivar el servei de Rodalies a Catalunya. L’empresa espanyola titular de les infraestructures ferroviàries del país ha revelat que mobilitza “tots els recursos” aquest diumenge en actuacions sobre 23 punts crítics de la xarxa ferroviària; dos més dels que havia identificat fins ara el Govern. En un comunicat difós pel gestor, han assegurat haver “intensificat” les tasques de vigilància i manteniment en talussos, túnels, plataformes, ponts i altres punts calents de la xarxa, especialment afectats per les inclemències meteorològiques que ha patit el Principat en la darrera setmana.
Adif busca accelerar les tasques per “minimitzar el risc de noves incidències” hores abans de la que seria la segona setmana de crisi ferroviària al país. Segons la gestora, cal brindar “absolutes garanties de fiabilitat” abans de fer un informe favorable al retorn dels trens a Catalunya. Tant als usuaris com als maquinistes, que ja van forçar la paràlisi de Rodalies el passat dijous malgrat les ordres de l’executiu català.
Set línies afectades
Segons ha informat Adif, les 23 actuacions d’especial rellevància es reparteixen entre set línies de la xarxa de trens del Principat. Del total, la majoria es troben a la demarcació de Tarragona -nou, en concret-; mentre que cinc s’estan produint a Barcelona, unes altres cinc a Girona i les quatre restants, a Lleida. La dispersió dels recursos està suposant un “gran esforç”, han argumentat des de l’empresa, per reactivar els trens “en el menor temps possible”. L’estratègia, han afegit, està “acordada i coordinada” amb la resta d’actors implicats -tant Renfe com la Generalitat, l’Estat i els representants dels treballadors-, per evitar noves confusions com les que han lamentat els passatgers els últims dies.
Entre les obres més avançades destaquen les de la R1, la línia de la costa central, a on es va patir el despreniment que va aturar de nou el servei el passat divendres al vespre. Així ho ha avançat el ministre de Transports del govern espanyol, Óscar Puente. En una piulada al seu compte de Twitter -ara conegut com a X-, Puente ha anunciat que la intervenció que busca solucionar els problemes causats pel bloqueig entre Maçanet i Blanes ja estan enlestides.