El Govern admet que no sap si aquest dilluns hi haurà Rodalies

La crisi de Rodalies està deixant a les fosques tots els estaments de les infraestructures catalanes. La manca total de comunicació que denuncien els usuaris des del matí del passat dimecres sembla afectar també els gestors polítics dels trens. És el cas del comissionat de la Generalitat pel Traspàs de Rodalies, l’exconseller Pere Macias. L’encarregat de supervisar la cessió al Govern de la gestió dels ferrocarrils ha assegurat, en declaracions a Rac 1, que “no té informació per opinar” sobre la reactivació de la xarxa ferroviària, i si passarà o no passarà dilluns. “L’objectiu és que s’obri com més aviat millor”, ha desviat; tot defensant que “les coses estan ben orientades”.
De fet, Macias ha reconegut que el Govern es va mantenir també aliè a la reactivació temporal del servei del matí de dissabte, que ha qualificat de “sorpresa”. “El Govern es va trobar davant d’aquesta sorpresa i va fer el que havia de fer”, ha valorat. Cal recordar que l’executiu socialista va ordenar tancar de nou les vies després d’unes hores de funcionament accidentat, una suspensió que s’ha mantingut aquest diumenge. Ha afegit, a més, que el responsable de decidir sobre la seguretat de les infraestructures és el seu titular, Adif; qui també va assegurar que el col·lapse estaria solucionat dijous al matí, sense gaire èxit. A Ferrocarrils, ha recordat, també va haver-hi un despreniment fa dos dies -concretament, a la línia de Manresa-, sense afectacions significatives sobre la circulació. La diferència, ha argumentat, ha estat la inversió que l’executiu ha dedicat als Catalans, i que no ha tingut rèplica per part de Renfe i Adif en la xarxa de Rodalies.
Inclemències climàtiques
Macias ha apuntat, com ja ho va fer el passat dissabte la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a les inclemències meteorològiques com part de la causa del col·lapse a Rodalies. Tot i això, ha negat que futurs episodis de precipitacions intenses, com el que ha viscut Catalunya les darreres setmanes, hagin d’obligar a aturar l’oferta de mobilitat per a la ciutadania. El problema, ha raonat, ha estat una “acumulació d’aigua” que feia anys que no es donava a Catalunya. La tensió climàtica, val a dir, es farà més palesa en els pròxims anys; fins al punt que Paneque ha instat les institucions espanyoles a “córrer tot el que no s’ha caminat” a curt termini per recuperar el temps perdut en termes d’actualització dels equipaments ferroviaris. “Rodalies s’ha vist superat”, va reconèixer la titular de Territori el passat dissabte en una compareixença.