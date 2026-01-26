El sabotatge guanya força com a possible causa de la caiguda del centre de control de trànsit d’Adif a l’estació de França. Primer ha estat Adif qui ha apuntat a un possible boicot com a detonant del problema informàtic i després ha estat el mateix ministre de Transports, Óscar Puente, qui no ha descartat que hagi estat un ciberatac. “S’ha produït dues caigudes del centre de control de Rodalies aquest matí, no sabem per què ha passat”, ha reconegut Puente. “Una de les hipòtesis és que hi hagi hagut un ciberatac, però encara no ho sabem. S’ha restablert el funcionament normal”.
Una estona abans, el cap de comunicació d’Adif, Salvador Almenar, no ha descartat el sabotatge com a causa del problema que ha afectat el centre de control de trànsit, vital per al funcionament del servei de Rodalies. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Almenar ha confirmat que s’ha produït un problema informàtic que ha obligat a aturar la circulació de trens de Rodalies per una “qüestió de seguretat”. Adif investiga les causes de la fallada informàtica. “Els nostres serveis de sistemes informàtics estan tractant d’esbrinar la raó per la qual ens hem quedat sense comandament al centre de control”, ha afegit.
El problema informàtic que ha col·lapsat el centre de control ha obligat a suspendre el servei de Rodalies dues vegades en menys d’una hora i ha provocat un caos generalitzat a tota la xarxa. Els tècnics d’Adif treballen a contrarellotge per garantir que el sistema no torni a caure “pugui ser un dia amb la màxima normalitat possible”.
El gestor de les infraestructures ferroviàries ha desvinculat els problemes informàtics de la situació viscuda en dies anteriors, que ha atribuït als efectes de la llevantada. Almenar ha explicat que dels 21 punts amb problemes detectats durant les últimes inspeccions de seguretat, alguns s’han pogut reparar durant el cap de setmana, però que n’hi ha d’altres que necessiten actuacions més complexes i, per tant, s’haurà d’esperar uns dies abans de donar-los per resolts.
Servei alternatiu per carretera a diverses línies de Rodalies
Amb independència dels problemes d’aquest dilluns al matí, Rodalies funcionarà només de manera parcial durant uns dies i s’ha habilitat un servei alternatiu per carretera en alguns trams de la xarxa afectats pel temporal. A l’R1, els busos cobreixen el tram Arenys de Mar i Blanes, mentre que a l’R3, que està en obres, té servei alternatiu en tota la línia. A l’R4, hi ha previstos autobusos entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell i entre Manresa i Terrassa, mentre que a l’RL4, n’hi ha entre Cervera i Manresa. A l’R11, hi ha servei alternatiu en bus entre Figueres i Portbou; a l’R13, entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders; a l’R14, entre Reus i Vinaixa, i a l’R15, entre Reus i Riba-roja d’Ebre.