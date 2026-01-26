El govern espanyol ha anunciat ara, en ple caos de Rodalies, unes inversions a la xarxa ferroviària de Catalunya que haurien d’arribar als 8.000 milions. Després d’anys de desinversions i d’una manca de manteniment preventiu “greu”, en paraules de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, de concretar-se aquests diners augmentaria en uns 1.700 més sobre els prevists, ja que la inversió fins al 2030 és d’uns 6.300 milions d’euros, dels quals ja s’han executat uns 2.500 milions.
La xifra l’ha donat el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, en una entrevista en l’ACN, en la qual ha reconegut que ni Adif ni Renfe “han estat a l’altura” en la gestió de la crisi. La xarxa de Rodalies de Catalunya fa sis dies que pateix incidències diàriament. La situació ha dut el govern espanyol a cessar el director operatiu Josep Enric Garcia Alemany, i el director general d’explotació i manteniment d’Adif, Raúl Míguez Bailo. Les destitucions han tingut lloc mentre Paneque demanava que Adif i Renfe assumissin responsabilitats immediatament.
Descartat el ciberatac en el bloqueig del centre de control de trànsit
En declaracions al canal 324, Santano ha dit que l’avaria de dilluns al matí al centre de control de trànsit d’Adif a l’estació de França, que ha obligat a suspendre la circulació de trens dues vegades en menys d’una hora, no ha estat un ciberatac “en un 99%”. No ha estat tan clar sobre si ha pogut ser un sabotatge, però el número 2 del ministeri que encapçala Óscar Puente no ha volgut especular.
Sobre el funcionament de Rodalies dimarts, 27 de gener, Santano espera que sigui “òptim”. En termes semblants, s’ha pronunciat la consellera Paneque, per la qual el servei ha de funcionar tal com estava previst que ho fes dilluns, amb trens per al 80% del passatge.
El Govern de Salvador Illa ha apujat el to contra Renfe i Adif. Segons Paneque, les raons de demanar que s’assumissin responsabilitats han estat el manteniment deficient de la xarxa i el fet que Adif i Renfe hagin desobeït a la Generalitat, el titular del servei, i no hagin seguit les seves instruccions “al peu de la lletra”. Paneque es referia al fet que dissabte s’iniciés el servei tot i que prèviament l’executiu català havia comunicat la suspensió del trànsit ferroviari. Segons Paneque, s’és davant d’una situació “inconcebible i intolerable”.