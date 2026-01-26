La crisi de Rodalies que es viu a Catalunya des de fa sis dies ha comportat el cessament de dos alts càrrecs. D’una banda, s’ha acomiadat el director operatiu de Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, i de l’altre el director general d’explotació i manteniment d’Adif. Els acomiadaments han tingut lloc mentre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, demanava destitucions, però no concretava quines. El Govern ha apujat el to contra Adif i Renfe i ha criticat la gestió deficient del manteniment preventiu de la xarxa ferroviària a Catalunya.
En una entrevista al canal 24 hores de RTVE, el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano Clavero, ha explicat que ha estat ell mateix qui ha demanat les dues destitucions a Adif i Renfe. A parer de la consellera, el manteniment preventiu “no ha estat a l’altura”. Ha assegurat que hi ha hagut “mancances greus” i ha exigit que Renfe i Adif que s’assumissin responsabilitats de manera immediata. En tot cas, Paneque ha remarcat en una roda de premsa aquest dilluns a la tarda que no li corresponia a ella dir qui havia de ser destituït.
Desobeir les instruccions de la Generalitat
A més de la manca d’un manteniment greu de la xarxa, Paneque ha considerat que el fet que Adif i Renfe hagin desobeït a la Generalitat, el titular del servei, i no hagin seguit les seves instruccions “al peu de la lletra” han dut el Govern a demanar que es depurin responsabilitats a Renfe i Adif. Paneque es referia al fet que dissabte s’iniciés el servei tot i que prèviament l’executiu català havia comunicat la suspensió del trànsit ferroviari. Segons Paneque, s’és davant d’una situació “inconcebible i intolerable”.
ℹ️ Informació del servei de Rodalies de Catalunya el dia 26 de gener: el servei romandrà suspès en alguns trams mentre es treballa per a recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat.— Rodalies Catalunya (@rodalies) January 26, 2026
➡️ Consulta el detall al canal de cada línia
Pel que fa a la situació del servei, Paneque ha dit que la intenció per a dimarts és que Rodalies pugui funcionar tal com estava previst que ho fes dilluns, amb trens per al 80% del passatge. El dia que s’havia de recuperar una mica la normalitat, una avaria al centre de control de trànsit d’Adif a l’estació de França que ha obligat a suspendre la circulació de trens dues vegades en menys d’una hora. A partir d’aquí s’han anat acumulant talls en diferents punts de la xarxa, com un nou despreniment entre Caldes de Malavella i Girona i de l’R15 entre Reus i Tarragona per manca de tensió a la catenària.
A les 18.00 hores, Rodalies Catalunya ha publicat un post a la xarxa X en el qual informa que dilluns el servei romandrà suspès i ha assegurat que es treballa per recuperar la circulació ferroviària amb totes les garanties de seguretat. Hores abans, els presidents d’Adif i Renfe, Pedro Marco de la Peña i Álvaro Fernández, respectivament, havien descartat posar una data per recuperar la normalitat ferroviària a Catalunya. “Seria imprudent”, ha dit Marco de la Peña.