Nou tall a Rodalies, ara a l’R15 per manca de tensió a la catenària

Plou sobre mullat. En un moment en què els màxims responsables d’Adif i Renfe asseguren que s’està “al principi de la fi” del desgavell de Rodalies, en paraules del president del president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, una nova incidència ha obligat a tallar la línia R15 entre Tarragona i Reus a partir de les dues de la tarda d’aquest dilluns. La interrupció del servei s’ha produït per una manca de tensió a la catenària impedint la circulació ferroviària per aquest tram.
Arran de l’incident, Renfe ha anunciat que els serveis alternatius amb busos per cobrir el trajecte de la línia R15 (que uneix Barcelona amb Tarragona, Reus, Móra la Nova i Riba-roja) fins a l’estació de Reus s’allargaran també fins a la de Tarragona efectuant totes les parades intermèdies.
Matí d’incidències
El matí en què s’havia de restablir el servei per a un 80% dels passatgers de Rodalies, ha tornat a ser un dia de caos, amb incidències contínues. Una avaria al centre de control de trànsit d’Adif a l’estació de França ha obligat a suspendre la circulació de trens dues vegades en menys d’una hora. El servei s’havia de reprendre amb certa normalitat -amb trens per al 80% del passatge- després d’un cap de setmana amb diverses incidències, però un problema informàtic al centre de control ha alterat els plans de Renfe i ha generat una gran confusió entre els viatgers.
Un nou despreniment
Amb posterioritat cap al migdia, un nou despreniment ha obligat a tallar la circulació de trens entre Caldes de Malavella (Selva) i Girona (Gironès), segons ha informat Adif. El gestor de les infraestructures ferroviàries ha enviat diversos tècnics al lloc de la incidència per fer les comprovacions pertinents i efectuar una revisió tècnica. El tall s’ha fet a petició de la policia local i ha afectat les línies RG1 i R11, que arriben fins a Portbou (Alt Empordà). A poc a poc, Renfe ha reprès la circulació de trens entre Caldes de Malavella (Selva) i Girona limitant la velocitat dels combois al punt del despreniment. L’esllavissada ha passat en un dels marges del pont que connecta les urbanitzacions de Can Solà Gros I i II, però no ha arribat a les vies.
Tot i la pressió dels partits de l’oposició, el Govern de Salvador Illa ha dit que no destituirà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per la crisi de Rodalies que ja fa sis dies que es perllonga. Tot el contrari, l’executiu socialista ha demanat Adif i Renfe que assumeixen responsabilitats “immediates”, han dit fonts del Govern. Des de Presidència, el departament que encapçala el conseller Albert Dalmau, han dit que la situació que es viu és “un insult” a la ciutadania, ha recollit TV3.