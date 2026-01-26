El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat la possibilitat de destituir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, pel caos de Rodalies que dura des del passat dimarts quan hi va haver un accident mortal a Gelida (Alt Penedès), i que ha provocat que diferents grups de l’oposició hagin demanat la seva destitució. Fonts de Presidència han assegurat a El Món que el president “tanca files” amb la també portaveu de l’executiu socialista perquè considera que “ara és el moment de treballar per les solucions”. El posicionament de Presidència es produeix després que Esquerra Republicana, soci d’investidura del PSC, ha demanat la dimissió de la consellera. Aquest posicionament se suma al de Junts per Catalunya, que des del primer moment de la crisi ha reclamat que Illa compleixi la moció aprovada pel Parlament de Catalunya durant el monogràfic de Rodalies que exigeix a Illa el cessament de la consellera.
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va demanar ahir la destitució de Sílvia Paneque i també la del ministre de Transports, Óscar Puente. “Han dimitit de les seves obligacions i funcions perquè estan més pendents de trobar excuses puntuals que d’afrontar el problema en tota la seva magnitud”, va lamentar ahir en roda de premsa. Aquest dilluns altres dirigents republicans han insistit en la destitució de la consellera de Territori. Ho ha fet la secretària general del partit, Elisenda Alamany, i la portaveu del grup parlamentari, Ester Capella. “El Govern de la Generalitat s’ha mostrat incapaç de gestionar aquest desgavell i les dimissions demanades fan tard. És difícil fer-ho pitjor”, ha dit en un tuit la mà dreta de Junqueras, mentre Capella hi ha insistit per la “incapacitat de comandar la nau del Govern” enmig del caos de Rodalies. “Han de decidir si governen per Catalunya o tapen les vergonyes a l’Estat”, ha sentenciat.
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, de moment, creu que cal centrar tots els esforços en la resolució de la crisi de Rodalies. Fonts dels Comuns han assenyalat a El Món que la prioritat ara mateix és que se solucioni el funcionament de Rodalies, però han remarcat que un cop se solucioni la situació “demanarem responsabilitats”. El portaveu del PPC, Juan Fernández, per la seva banda, ha tret responsabilitats al seu partit perquè fa més de deu anys que no governa. I el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, comparteix la posició de l’executiu i defensa que “assumir responsabilitats en un moment de crisi és seguir al timó”.
Retrets de Junts a Albert Dalmau
El president de la Generalitat continua ingressat a l’Hospital Vall d’Hebron recuperant-se de l’osteomielitis púbica, però evoluciona favorablement. Mentre continuï de baixa, les funcions de president recauen sobre el conseller de la Presidència Albert Dalmau, que no té potestat de destituir cap conseller, ja que aquesta decisió només la pot prendre el president de la Generalitat. Dalmau, però, també ha estat criticat per Junts per Catalunya perquè ahir va dir que es restabliria el servei després que s’hagi tallat dos cops a primera hora d’aquest dilluns per dues incidències al centre de control d’Adif de l’estació de França de Barcelona. El secretari general de partit, Jordi Turull, ha denunciat el “maltractament” a la ciutadania. “Ni la gent mereix aquest maltractament per tanta incompetència de gestió i d’informació, ni Catalunya passar tanta vergonya. Si us veieu superats per tanta dependència i incompetència dimitiu pel bé de tots”, ha dit.