El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartado la posibilidad de destituir a la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, por el caos de Rodalies que dura desde el pasado martes cuando hubo un accidente mortal en Gelida (Alt Penedès), y que ha provocado que diferentes grupos de la oposición hayan pedido su destitución. Fuentes de Presidencia han asegurado a El Món que el presidente «cierra filas» con la también portavoz del ejecutivo socialista porque considera que «ahora es el momento de trabajar por las soluciones». La posición de Presidencia se produce después de que Esquerra Republicana, socio de investidura del PSC, haya pedido la dimisión de la consejera. Este posicionamiento se suma al de Junts per Catalunya, que desde el primer momento de la crisis ha reclamado que Illa cumpla la moción aprobada por el Parlament de Catalunya durante el monográfico de Rodalies que exige a Illa el cese de la consejera.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, pidió ayer la destitución de Sílvia Paneque y también la del ministro de Transportes, Óscar Puente. «Han dimitido de sus obligaciones y funciones porque están más pendientes de encontrar excusas puntuales que de afrontar el problema en toda su magnitud», lamentó ayer en rueda de prensa. Este lunes otros dirigentes republicanos han insistido en la destitución de la consejera de Territorio. Lo ha hecho la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, y la portavoz del grupo parlamentario, Ester Capella. «El Gobierno de la Generalitat se ha mostrado incapaz de gestionar este desbarajuste y las dimisiones solicitadas llegan tarde. Es difícil hacerlo peor», ha dicho en un tuit la mano derecha de Junqueras, mientras Capella ha insistido en la «incapacidad de comandar la nave del Gobierno» en medio del caos de Rodalies. «Deben decidir si gobiernan para Cataluña o tapan las vergüenzas al Estado», ha sentenciado.

La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, de momento, cree que hay que centrar todos los esfuerzos en la resolución de la crisis de Rodalies. Fuentes de los Comuns han señalado a El Món que la prioridad ahora mismo es que se solucione el funcionamiento de Rodalies, pero han remarcado que una vez se solucione la situación «pediremos responsabilidades». El portavoz del PPC, Juan Fernández, por su parte, ha quitado responsabilidades a su partido porque hace más de diez años que no gobierna. Y el presidente del grupo parlamentario del PSC, Ferran Pedret, comparte la posición del ejecutivo y defiende que «asumir responsabilidades en un momento de crisis es seguir al timón».

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, y el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, durante la reunión / ACN

Reproches de Junts a Albert Dalmau

El presidente de la Generalitat continúa ingresado en el Hospital Vall d’Hebron recuperándose de la osteomielitis púbica, pero evoluciona favorablemente. Mientras continúe de baja, las funciones de presidente recaen sobre el consejero de la Presidencia Albert Dalmau, que no tiene potestad para destituir a ningún consejero, ya que esta decisión solo la puede tomar el presidente de la Generalitat. Dalmau, sin embargo, también ha sido criticado por Junts per Catalunya porque ayer dijo que se restablecería el servicio después de que se haya cortado dos veces a primera hora de este lunes por dos incidencias en el centro de control de Adif de la estación de Francia de Barcelona. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha denunciado el «maltrato» a la ciudadanía. «Ni la gente merece este maltrato por tanta incompetencia de gestión y de información, ni Cataluña pasar tanta vergüenza. Si os veis superados por tanta dependencia e incompetencia dimitid por el bien de todos», ha dicho.