Cuando no es un ajo, es una cebolla. Megafonías que no funcionan del todo bien, trenes parados sin información y paradas fantasma para los autobuses del servicio alternativo. Así es la nueva normalidad de Rodalies. Cataluña lleva dos semanas sumida en un caos ferroviario sin precedentes, que se ha agravado aún más esta semana tras la falsa promesa del retorno a la normalidad del servicio por parte del Gobierno. Un anuncio que el mismo lunes ya quedó diluido y que a estas horas se ha convertido en el objetivo del retorno progresivo de las conexiones ferroviarias del país. Este jueves por la mañana, las caras de resignación de los pasajeros que esperaban pacientemente en la estación del Clot para tomar la línea R1, que sigue la costa del Maresme, demostraban claramente el malestar de la sociedad. «Cada día vengo más temprano porque nunca se sabe qué podrá pasar. Es un dolor de cabeza», comentan dos mujeres sentadas en uno de los bancos del andén.

Poco antes de las nueve de la mañana, en el andén de la vía 1 del Clot todos los pasajeros suben al tren. No va muy lleno, pero no todos pueden sentarse. «Mi madre vive sola en Tordera, y siempre la voy a visitar una vez a la semana, coincidiendo con el día que libro. Normalmente, no habría ningún problema porque voy en coche, pero ahora lo tengo averiado y no me queda más remedio que tomar el tren», explica Albert en conversación con El Món. El viaje habitual con la R1 hasta Tordera no tiene mucho misterio, ya que es una de las últimas estaciones de la línea. Ahora, sin embargo, se ha convertido en una auténtica odisea. El tren que ha tomado Albert queda parado en Mataró, donde una informadora explica a todos los pasajeros que esa era la última parada de ese convoy. Una vez en Mataró, los pasajeros tienen que cambiar de vía para poder tomar otro tren, también de la R1, hasta Blanes, donde el servicio queda interrumpido debido a las revisiones que están llevando a cabo Adif y Renfe sobre la infraestructura ferroviaria.

«Y encima llueve», ironiza el pasajero. Las marquesinas del andén se llenan rápidamente de pasajeros despistados que se han dejado el paraguas en casa. Quince minutos después, el tren para la segunda parte del trayecto llega a la estación y los usuarios pueden reanudar el viaje. Esta vez, el tren sí que va lleno. Los pasajeros, la mayoría con la cabeza agachada sobre las pantallas de sus teléfonos, otros sobre las páginas de un libro, continúan el viaje con un silencio casi sepulcral, poco común en Rodalies. Dos mujeres, sentadas al fondo del vagón, sí que aprovechan el tiempo para criticar el estado del servicio. «Esto cada día es más insoportable», decían. Tras 45 minutos, el tren se detiene en Blanes y, al sonido de la megafonía, todos abandonan el tren: «Los pasajeros con destino a Tordera y Maçanet-Massanes, esperen en el vestíbulo», indica. El vestíbulo, sin embargo, queda vacío, ya que los pasajeros optan por esperar la llegada del autobús afuera. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, sin embargo, ha anunciado hoy mismo que el tramo entre Blanes y Maçanet comenzará a recuperar gradualmente la normalidad, de momento con un tren cada 90 minutos.

La R1 en el Maresme, en paralelo a la carretera N-II en un tramo de circulación por vía única / Jordi Pujolar (ACN)

Una estación ‘fantasma’ para los buses: «¿Debería estar aquí, no?»

A las puertas de la estación de Blanes, una veintena de personas hacen fila -más o menos organizada- para tomar el autobús. Sin rastro de informadores de Renfe, que solo están dentro de la estación para indicar el camino hasta Barcelona, los conductores del bus, vestidos con una chaqueta de Moventis, intentan distribuir a los pasajeros hasta sus respectivos transportes. En la puerta, el autobús que conecta con el centro de Blanes y el que se va hasta Lloret. Uno de los conductores, mientras aspira los restos del cigarrillo, redirige a los viajeros que se dirigen a Maçanet al aparcamiento de coches, donde teóricamente debe hacer parada el autobús que conecta con esa estación y la de Tordera, pero que no está señalizada de ninguna manera. «¿Debería estar aquí, no?», comentan unos chicos. Quince minutos después, el autobús llega y se detiene donde puede para subir a los pasajeros y reanudar su viaje. La sensación es de desconcierto absoluto.

Un trayecto que se podría hacer en una hora y media menos

El autobús emprende el camino hacia Maçanet, con una parada en Tordera, donde bajan dos personas -una de ellas, Albert, que acabará llegando a ver a su madre 3 horas y 25 minutos después de haber salido del Clot: una hora y media más de lo que debería. En Maçanet recibe a los pasajeros un informador de Renfe equipado con el habitual chaleco amarillo y los dirige hacia el interior de la estación. Dentro, ni rastro de ningún otro informador, las taquillas vacías y los torniquetes de acceso abiertos. Solo funciona una pequeña pantalla que avisa de la llegada de los siguientes trenes, pero que tampoco acierta del todo con las frecuencias de paso. La inmensa mayoría de los pasajeros se dirige hasta la vía 1, por donde circula la R11, que conecta con Girona. La pantalla del andén aún indica que solo pueden acceder los viajeros con billete de media distancia, a pesar de que el Gobierno ha anunciado que Rodalies seguirá siendo gratuito “hasta la restitución completa del sistema”. El tren vuelve a ir lleno, y vuelve a ir en silencio. La marcha se reanuda sin problemas, pero, tres paradas después, en Riudellots, queda detenido sin ningún aviso por megafonía durante veinte minutos: «Es el pan de cada día», comenta Marina, una joven que entra a clase a las tres de la tarde en la Universidad de Girona (UdG) y que asegura que ha salido de casa con «mucho margen» para llegar a tiempo. De hecho, son las doce y media, y Riudellots ya está muy cerca de Girona. Quizás tendrá mucho tiempo muerto, pero es mejor que llegar tarde. Los que han salido de Mataró, cuando lleguen a Girona habrán destinado 3 horas y 12 minutos de su vida a un trayecto que podrían haber hecho en una hora y media si todo funcionara.

Uno de los tramos de la red de Rodalies donde Adif está actuando / Jordi Pujolar (ACN)

Los pasajeros quieren soluciones

Los pasajeros de Rodalies están hartos del mal funcionamiento del servicio. Las dudas de si el tren llegará a tiempo, quedará parado a medio servicio sin previo aviso o si, simplemente, dejará de circular, han tensado la situación hasta el límite. Y quieren respuestas claras y concisas por parte de la administración, tanto la catalana como la española. «Todo el mundo dice que hacen mucho, pero aquí nadie hace una puta mierda», se queja un hombre por teléfono, que lamenta que el tren quede parado cada dos por tres sin previo aviso. Una vez en Girona, dos mujeres, Mercedes e Iolanda, también se llevan las manos a la cabeza por el desorden de Rodalies mientras toman un café en el bar La Pausa, uno de los puntos más concurridos de la estación: «Aquí alguien debería dimitir… Incluso Illa debería dimitir. Nadie piensa en nosotros, en los catalanes. Estamos muy abandonados», exclama Mercedes, que asegura que asistirá a la manifestación del sábado -de momento, a la de la mañana de la ANC y el Consell de la República, pero no descarta quedarse también en la de la tarde, convocada por las plataformas de usuarios.

Mientras los pasajeros piden soluciones, el Gobierno no hace autocrítica. Este mismo jueves, durante una comparecencia en el Parlamento, la consejera Paneque ha defendido su gestión de la crisis ferroviaria que vive el país: «No estamos solo ante una crisis, sino ante un problema estructural», ha afirmado la también portavoz del Gobierno, que ha hecho referencia a las décadas de desinversión que ha sufrido la red de Rodalies. A pesar de que ha aceptado que ha podido cometer «algunos errores» durante la gestión de la crisis, la consejera ha sacado pecho y ha asegurado que siempre ha estado “al pie del cañón” y que no cambiaría los criterios que han guiado su actuación. Una argumentación, sin embargo, que no convence ni a los pasajeros ni al resto de grupos parlamentarios. Mientras tanto, los catalanes se resignan y se adaptan como pueden a la nueva normalidad de Rodalies. Una normalidad donde nada funciona como debería funcionar.