Una veintena de entidades de la sociedad civil catalana se han sumado a la manifestación del 7 de febrero convocada por las principales plataformas de usuarios de Rodalies para reclamar un “cambio de escala en la inversión y un cambio radical en cómo se gestiona el sistema ferroviario”. En concreto, apoyan la protesta una decena de organizaciones de usuarios y una decena de sindicatos y organizaciones, entre las cuales están Òmnium, CCOO, UGT, el Sindicat de Llogateres o Unió de Pagesos, entre otras. Ese mismo día, por la mañana, hay otra otra manifestación convocada por la ANC y el Consell de la República, a la cual Òmnium también se ha sumado.

En declaraciones a los medios, el presidente de la PTP, Adrià Ramírez, confía en que más entidades y asociaciones se sumarán a la protesta de la semana próxima, que prevén que sea un “éxito” después del caos de la última semana. “Tenemos enfermedades físicas por culpa del tren. ¿Qué más necesitan para ponerse las pilas?”, ha reivindicado la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez. “Pedimos un cambio de escala en la inversión y, muy importante, un cambio en la forma de gobernar. Se ha visto estos días que hay un problema enorme, colosal, en la infraestructura ferroviaria de este país”, ha dicho Ramírez, que también es portavoz de la Xarxa de plataformas de usuarios del tren de Catalunya.

La manifestación de las plataformas de usuarios de Rodalies del 7 de febrero tendrá el lema «sin trenes no hay futuro» / ACN

El impacto de la crisis de Rodalies

Las plataformas de usuarios critican la manera de trabajar “opaca” de Adif y Renfe. “Sin interlocutar con los diferentes actores sociales del país, y que, como hemos visto estos días, muchas veces, ni la misma Generalitat es capaz de poder influir sobre esta gestión”, ha lamentado Ramírez, ha reclamado que la gestión del servicio y de la red ferroviaria se haga de manera “mucho más transparente” y desde la proximidad al territorio. El presidente de la PTP también ha exigido que las instituciones catalanas tengan voz y voto en la gestión de Rodalies y sobre todo que el mundo local pueda participar de la elección de proyectos y la velocidad de ejecución.

Por su parte, la portavoz de Dignitat a les Vies ha recordado que la crisis de Rodalies no solo ha provocado problemas en la movilidad de los ciudadanos, sino también impacto en el mundo laboral porque, según denuncia, muchas empresas dejan de contratar candidatos que usen Rodalies como principal medio de transporte y también hay mucha gente que renuncia a trabajos por el mismo motivo. “Nos encontramos con empresarios que quieren contratar gente y que la gente les dice que no quieren pasar por este calvario y renuncian a trabajos”, ha lamentado. También ha remarcado que el 80% de los usuarios de Rodalies sufre ansiedad: “¿Qué más necesitan para ponerse las pilas? Hace mucho tiempo que reivindicamos que esto no funcionaba. Hacía mucho tiempo que avisábamos que esto pasaría. Han tenido que esperar que un pobre maquinista se dejara la vida”, ha enfatizado.