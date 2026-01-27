El desastre de Rodalies de la última semana ha generado tanta indignación en la sociedad catalana que se han convocado dos manifestaciones contra el mal estado del servicio para el próximo 7 de febrero. Por un lado, las principales plataformas de usuarios del tren del país harán una protesta en Barcelona a las 17.00 para denunciar la «desinversión sistemática» en infraestructuras ferroviarias y la «mala gobernanza del sistema» por parte de Adif, Renfe y los respectivos gobiernos. Por otro lado, la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y el Consell de la República han convocado otra a las 12.00, también en la capital catalana, contra el «deterioro de los servicios básicos», incluyendo Rodalies.

«La situación lleva años siendo insostenible, y un resultado evidente de esto es que Rodalies es el único servicio de transporte público de Cataluña que pierde usuarios cuando el resto gana», lamentan las asociaciones, que han anunciado una marcha desde la estación de Francia hasta la plaza Sant Jaume. La portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies en representación de la red de plataformas de usuarios de Cataluña, Anna Gómez Llauradó, ha adelantado que reclamarán un “tren digno” y un “servicio público de calidad para todos” en todo el país. Llevamos unos días insoportables y, aunque las comunicaciones con el Gobierno son diarias, no nos ha quedado otra que salir a la calle y demostrar nuestra indignación», ha afirmado.

Un tren de Rodalies entra en la estación de Lleida / ACN

La manifestación convocada por la ANC y el Consell de la República protestará con el lema “¡Basta!” en Arc de Triomf. “Basta de deterioro de los servicios públicos, basta de expolio fiscal, basta de colonialismo español y fuera el mal gobierno!”, reivindica el cartel publicado por las dos entidades. Òmnium Cultural también ha apoyado la protesta aunque no esté entre las entidades convocantes.