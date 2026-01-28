Rodalies tiene el índice de puntualidad más bajo de todo el Estado con un cumplimiento horario de solo el 50% durante el 2025, según los informes mensuales de puntualidad publicados por Renfe a lo largo del año analizados por la Agencia Catalana de Noticias (ACN). En plena polémica por el caos de Rodalies durante la última semana, estos confirman el problema endémico de la red ferroviaria catalana. De esta manera, la red de trenes de corta distancia de Cataluña está a la cola de los 13 núcleos del Estado con datos disponibles, por detrás de Sevilla (58%) y muy lejos de Madrid (68%) o Bilbao (87%). Además, Rodalies fue el servicio más impuntual del Estado en 9 de los 12 meses del año pasado. De media, los trenes de Rodalies que llegan tarde a la estación de destino lo hacen con un retraso de 20 minutos respecto al horario programado, una cifra mucho más alta que en el resto. En Sevilla, el segundo núcleo con más retrasos, el retraso medio es de 13 minutos.

Para entender las cifras que publica Renfe se debe tener en cuenta que la compañía considera que un tren ha cumplido su horario previsto cuando un tren pasa por una estación con un retraso máximo de tres minutos. Siguiendo este criterio, la red de Rodalies de Cataluña no alcanzó el 60% de los trenes puntuales en ningún mes del año. Julio, con un 41,7%, es el peor mes de toda la serie, mientras que junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre también registraron un índice de puntualidad por debajo del 50%. Enero, el mes con trenes que llegaron a la hora prevista, solo logró un índice de puntualidad del 58%.

Según los datos de Renfe, el cumplimiento horario de Rodalies de Cataluña es de solo el 50%, el más bajo del Estado seguido de Sevilla (58,3%), Murcia/Alicante (62,1%) y Cantabria (63,6%). Madrid se queda en el 68,4% y Valencia apenas alcanza el 70%, mientras que en San Sebastián se sitúa en el 78%. En Asturias, Bilbao, Málaga, Cádiz y Zaragoza el índice de puntualidad está por encima del 80%.