Los retrasos sistémicos en el servicio de Rodalies son uno de los grandes problemas que afectan diariamente a los cientos de miles de pasajeros que utilizan la red de trenes de Cataluña. Durante los primeros seis meses de 2025, de acuerdo con los datos recientes facilitados por la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en una respuesta parlamentaria a Junts a la cual ha tenido acceso El Món, las incidencias en Rodalies provocaron casi 1.500 horas de retraso en el servicio. Cabe destacar que estos retrasos solo se han contabilizado a partir de los quince minutos de demora, motivo por el cual los retrasos menores no están recogidos en estos datos. Según los mismos datos, estas demoras afectaron a un total de 1.153.395 pasajeros. Es decir, durante los primeros seis meses del año pasado, más de un millón de usuarios habituales de Rodalies sufrió retrasos en alguno de sus trayectos.

Durante el primer trimestre, según las cifras facilitadas por la titular de la cartera de Territorio, una de las incidencias que afectó a más personas se produjo el pasado 7 de febrero. Las demoras que se produjeron en las líneas R1, R3 y R4 entre el inicio del servicio y las dos de la tarde afectaron a 179 trenes, en los cuales viajaban casi 26.000 personas. El mes más complicado, sin embargo, fue marzo, coincidiendo con la guerra de los maquinistas contra el cambio de gobernanza del servicio, el traspaso a la Generalitat. Durante todo ese mes, las incidencias que causaron demoras en la red de trenes de Cataluña afectaron a un total de 203.290 pasajeros en las líneas convencionales de Rodalies, y 104.776 personas en las líneas regionales. Es decir, en conjunto, las incidencias en el servicio de trenes de Cataluña durante el mes de marzo afectaron a más de 300.000 pasajeros, tres quintas partes del total registrado durante todo el primer trimestre.

28 y 29 de abril, dos días negros en Rodalies

Uno de los momentos más caóticos registrados en Rodalies durante el primer semestre del año pasado, según los mismos datos facilitados por Paneque, se vivió durante el 28 y 29 de abril, lunes y martes. Ese lunes comenzaron a registrarse incidencias en las líneas R1, R2, R3, R4, R7 y R8 -las principales del país- a partir de las doce y media del mediodía. Las demoras provocadas por estos incidentes se prolongaron hasta el final del servicio del día siguiente. Es decir, los trenes que operan estas líneas circularon con retraso hasta las doce de la noche del martes 29 de abril. Las afectaciones al servicio registradas durante esos dos días afectaron a un total de 165.140 pasajeros y provocaron situaciones de caos en el conjunto de la red de trenes de Cataluña.

Usuarios del R3 llegan a la estación de Vic en una imagen de archivo de un día en que se produjeron varios retrasos en el servicio / ACN

Paneque presenta la empresa mixta como gran solución

En su argumentación sobre las incidencias producidas en la red de Rodalies, la consejera de Territorio apunta a la «falta de exigencia [al Estado] de inversión durante las últimas décadas», lanzando una pulla envenenada contra los anteriores responsables de la Generalitat. Una falta de inversión que ha repercutido directamente en el estado de las infraestructuras, de los trenes, de la gestión de los maquinistas o de las diversas obras que se están llevando a cabo para actualizar la red ferroviaria del país. Para revertir esta situación, la responsable de la cartera presenta como gran solución la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya SME SA, constituida oficialmente esta semana: «Será la futura operadora del servicio de cercanías y regionales de Cataluña y será un paso más en un traspaso crucial para reforzar la gobernanza propia desde la proximidad y, sobre todo, para garantizar la calidad del servicio que se presta en el ámbito de Rodalies», defiende la consejera.

Ahora bien, cabe tener en cuenta que esta nueva empresa mixta no estará del todo operativa hasta el próximo año, ya que en los próximos meses el consejo de administración nombrado por el gobierno de Salvador Illa y la operadora ferroviaria española Renfe -que cuenta con la mayoría del accionariado- deberá trabajar para obtener las licencias y los permisos correspondientes. En esta línea, la titular de la cartera de Territorio también recuerda que se ha puesto en marcha la Oficina Técnica del Plan de Rodalies, «un instrumento conjunto entre la Generalitat y Adif para realizar una serie de funciones destinadas a minimizar las afectaciones al servicio y a mejorar la planificación de las actuaciones». Sea como sea, a corto plazo, los retrasos continuarán siendo el pan de cada día en la red de trenes de Cataluña. Y esto continuará repercutiendo directamente en la vida de millones de pasajeros.