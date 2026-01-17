Els retards sistèmics al servei de Rodalies són un dels grans problemes que afecten diàriament els centenars de milers de passatgers que fan servir la xarxa de trens de Catalunya. Durant els primers sis mesos de 2025, d’acord amb les dades recents facilitades per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una resposta parlamentària a Junts a la qual ha tingut accés El Món, les incidències a Rodalies van provocar gairebé 1.500 hores de retard al servei. Cal tenir en compte que aquests retards només s’han comptabilitzat a partir dels quinze minuts d’endarreriment, motiu pel qual els retards menors no queden recollits en aquestes dades. D’acord amb les mateixes dades, aquestes demores van afectar un total d’1.153.395 passatgers. És a dir, durant els primers sis mesos de l’any passat, més d’un milió d’usuaris habituals de Rodalies va patir retards en algun dels seus trajectes.
Durant el primer trimestre, segons les xifres facilitades per la titular de la cartera de Territori, una de les incidències que va afectar més persones es va produir el passat 7 de febrer. Les demores que es van produir a les línies R1, R3 i R4 entre l’inici del servei i les dues del migdia van afectar 179 trens, en els quals circulaven gairebé 26.000 persones. El mes més complicat, però, va ser el de març, coincidint amb la guerra dels maquinistes contra el canvi de governança del servei, el traspàs a la Generalitat. Durant tot aquell mes, les incidències que van causar demores a la xarxa de trens de Catalunya van afectar un total de 203.290 passatgers a les línies convencionals de Rodalies, i 104.776 persones a les línies regionals. És a dir, en conjunt, les incidències al servei de trens de Catalunya durant el mes de març van afectar més de 300.000 passatgers, tres cinquenes parts del total registrat durant tot el primer trimestre.
28 i 29 d’abril, dos dies negres a Rodalies
Un dels moments més caòtics registrats a Rodalies durant el primer semestre de l’any passat, segons les mateixes dades facilitades per Paneque, es va viure durant el 28 i 29 d’abril, dilluns i dimarts. Aquell dilluns es van començar a registrar incidències a les línies R1, R2, R3, R4, R7 i R8 -les principals del país- a partir de dos quarts d’una del migdia. Les demores provocades per aquests incidents es van allargar fins al final del servei de l’endemà. És a dir, els trens que operen aquestes línies van circular amb retard fins a les dotze de la nit del dimarts 29 d’abril. Les afectacions al servei registrades durant aquells dos dies van afectar un total de 165.140 passatgers i van provocar situacions de caos al conjunt de la xarxa de trens de Catalunya.
Paneque presenta l’empresa mixta com a gran solució
En la seva argumentació sobre les incidències produïdes a la xarxa de Rodalies, la consellera de Territori apunta a la “la manca d’exigència [a l’Estat] d’inversió durant les últimes dècades”, disparant un dard enverinat contra els anteriors responsables de la Generalitat. Una falta d’inversió que ha repercutit directament en l’estat de les infraestructures, dels trens, de la gestió dels maquinistes o de les diverses obres que s’estan duent a terme per actualitzar la xarxa ferroviària del país. Per revertir aquesta situació, la responsable de la cartera presenta com a gran solució la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya SME SA, constituïda oficialment aquesta setmana: “Serà la futura operadora del servei de rodalies i regionals de Catalunya i serà un pas més en un traspàs crucial per reforçar la governança pròpia des de la proximitat i, sobretot, per garantir la qualitat del servei que es presta en l’àmbit de Rodalies”, defensa la consellera.
Ara bé, cal tenir en compte que aquesta nova empresa mixta no estarà del tot operativa fins a l’any vinent, ja que en els pròxims mesos el consell d’administració nomenat pel govern de Salvador Illa i l’operadora ferroviària espanyola Renfe -que compta amb la majoria de l’accionariat- haurà de treballar per obtenir les llicències i els permisos corresponents. En aquesta línia, la titular de la cartera de Territori també recorda que s’ha posat en marxa l’Oficina Tècnica del Pla de Rodalies, “un instrument conjunt entre la Generalitat i Adif per realitzar una sèrie de funcions destinades a minimitzar les afectacions al servei i a millorar la planificació de les actuacions”. Sigui com sigui, a curt termini, els retards continuaran sent el pa de cada dia a la xarxa de trens de Catalunya. I, això continuarà repercutint directament en la vida de milions de passatgers.