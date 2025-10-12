Els retards en el servei de Rodalies s’han convertit, en els darrers anys, en una tònica constant. A causa de la manca d’informació per part de l’operadora ferroviària, un dels principals aspectes que ha agreujat el malestar dels passatgers amb el servei de trens espanyol a Catalunya, algunes associacions d’usuaris de Rodalies han optat per crear un portal web independent que els ajudi a organitzar els seus desplaçaments. Es tracta del portal Puntual.cat, creat per Dignitat a les Vies -la plataforma d’usuaris del corredor sud de la xarxa ferroviària catalana- i la plataforma de Promoció del Transport Públic (PTP), que permet conèixer la mitjana dels retards mensuals que acumula cada estació i cada línia i a la vegada planificar quin tren és més adient agafar en funció de l’hora a què es vulgui arribar a la destinació. D’acord amb les dades analitzades durant aquest mes de setembre, la línia en què els trens circulen amb més retard és la línia R3, que ara es troba en el punt de mira mediàtic a causa de l’inici del macrotall per obres que s’allargarà, com a mínim, setze mesos.
Durant el mes de setembre, segons es desprèn de les dades, els trens que circulen en aquesta línia de Rodalies, que connecta l’Hospitalet de Llobregat amb la Tor de Querol, circulen amb un retard de 15,6 minuts de mitjana. De fet, aquesta mateixa setmana, coincidint amb la posada en marxa del pla alternatiu de transport per la línia, una incidència va deixar els trens aturats durant 45 minuts entre la Garriga i Vic. En aquest sentit, en aquesta mateixa línia, un 6% de les parades previstes pels trens d’aquest corredor ferroviari han estat cancel·lades sense previ avís. La segona línia de Rodalies en què els trens han circulat amb més retard de la xarxa de Rodalies és l’RG1, és a dir, la línia regional que connecta Mataró i Portbou. En aquest cas, els combois han circulat amb un retard de gairebé tretze minuts de mitjana durant tot el mes de setembre, i, com en l’R3, un 6% de les parades previstes han quedat cancel·lades a causa d’incidències. A banda, el regional R15, que connecta Barcelona amb Riba-roja d’Ebre, també ha circulat aquest mes amb 11,7 minuts de retard de mitjana.
Entre vuit i deu minuts de retard a les línies principals de Rodalies
Més enllà de l’R3, la resta de línies troncals de la xarxa ferroviària catalana circulen, segons les dades, amb uns deu minuts de retard de forma sistemàtica. En detall, la línia R1, que connecta l’Hospitalet de Llobregat amb Maçanet Massanes, circula amb vuit minuts de retard de mitjana, i un 8% de les parades previstes han estat cancel·lades durant el mes de setembre. En el cas de l’R2, que va des de Granollers fins a Castelldefels, segons les dades, els trens han circulat amb 9,5 minuts de retard de mitjana. En aquest sentit, un 5% de les parades previstes s’han cancel·lat durant el mes de setembre. A l’R2 Sud, que connecta l’estació de França de Barcelona amb Sant Vicenç de Calders, els trens han circulat amb 9,2 minuts de retard de mitjana, i un 9% de les estacions previstes s’han cancel·lat sense previ avís. Aquest fet encara agreuja més el malestar dels usuaris del Camp de Tarragona, que encara intenten recuperar la normalitat després dels mesos d’obres a l’estació de Sant Vicenç de Calders. En canvi, l’R2 Nord, que va des de Maçanet Massanes fins a l’Aeroport, ha circulat amb sis minuts de retard de mitjana -la línia amb menys demores de tot el servei de Rodalies.
Una altra de les línies que circula amb més retard és l’R4, que connecta Manresa amb Sant Vicenç de Calders. En aquest cas, segons les dades recollides al portal Puntual.cat, els trens d’aquest corredor ferroviari han circulat 9,8 minuts tard de mitjana durant tot el mes de setembre, i un 7% de les parades previstes ha quedat cancel·lada. Els trens regionals tampoc se salven dels retards. D’acord amb les xifres, en el darrer mes, el regional R14, que connecta l’estació de França i Lleida ha circulat amb 8,5 minuts de retard; l’R16, que va des de Barcelona fins a Ulldecona, ho ha fet amb 9,8 minuts de retard de mitjana, i l’R17, que va des de la capital catalana fins al Port Aventura, ho ha fet amb 8,6 minuts de retard. Altres regionals, com l’R7 -que connecta l’estació de Fabra i Puig amb Cerdanyola del Vallès-, l’R8 -que va des de Martorell fins a Granollers- o el regional R13, que connecta Sant Vicenç de Calders amb la Plana-Picamoixons, han circulat durant aquest setembre, de mitjana, amb 6,5 minuts de retard.
La clara diferència amb els ferrocarrils de la Generalitat
Totes les línies de Rodalies, incloent-hi els trens regionals, circulen amb retards d’entre sis i quinze minuts, el servei de Ferrocarrils de la Generalitat, operat completament per l’administració catalana, presenta moltes menys demores. Del conjunt de línies d’FGC, la que ha registrat els retards més accentuats aquest mes de setembre ha estat l’R6, que va des de la plaça d’Espanya fins a Igualada. Aquesta línia ha circulat amb 1,1 minuts de retard, però cap parada ha estat cancel·lada. L’altra línia amb més retards, també d’un minut, ha estat l’S9, que connecta la plaça d’Espanya amb l’estació de Quatre Camins. La resta de línies de la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat han circulat durant tot el mes de setembre amb, com a màxim, mig minut de retard, tot i que en alguns casos, com en l’S1 i l’S2 -que connecten Barcelona amb Terrassa i Sabadell, respectivament-, els retards han estat lleugerament inferiors. Cal tenir en compte que la complexitat de les infraestructures de Rodalies és superior, motiu pel qual es produeixen més demores. Ara bé, les dades mostren que la fiabilitat del servei d’FGC és molt superior a la de la xarxa de Rodalies.