El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
L’R3, tallada per segon dia per un robatori de cable
Xavi Fernández de Castro
Xavi Fernández de Castro
21/11/2025 07:29 Última actualització: 21/11/2025 08:25

Segon dia consecutiu amb problemes a la línia R3 de Rodalies. Segons ha informat Renfe, una incidència al sistema de regulació de trànsit d’Adif ha obligat a interrompre el servei entre la Garriga (Vallès Oriental) i Puigcerdà (Cerdanya). L’operador ferroviari ha organitzat un servei alternatiu per carretera amb parades a les estacions intermèdies entre Vic i Puigcerdà i amb parada a totes les estacions entre Vic i la Garriga mentre els tècnics d’Adif resolien la incidència. Aquest dijous un altre problema en el sistema de regulació ja va obligar a tallar la línia entre la Garriga i Puigcerdà i que va trigar dues hores a resoldre’s. La circulació s’ha recuperat poc abans de les 8.30.

Et pot interessar

Per la seva banda, Adif ha concretat que la incidència a l’R3 és un “robatori de cable” que afecta tot el tram de la línia que encara està en servei, ja que el tram entre la Garriga i Barcelona està tallat per les obres de desdoblament que s’allargaran fins a principis del 2027. La connexió entre l’Hospitalet i la capital catalana es fa amb altres línies de Rodalies.

Més freqüència de busos pel macrotall

Des del 3 de novembre, Renfe ha augmentat la freqüència de pas dels autobusos que cobreixen el trajecte entre Barcelona i la Garriga i ara passen cada 30 minuts entre sentit nord. La connexió comença a l’estació de Fabra i Puig i funciona cada mitja hora en hora punta, és a dir, entre les 06.00 i les 09.00 i entre les 16.00 i les 20.00 hores. La millora només afecta a les hores punta dels dies laborables.

Comparteix

Icona de pantalla completa