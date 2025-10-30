El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Renfe augmentarà la freqüència de pas dels busos entre Barcelona i la Garriga pel tall de l’R3
Jordi Subirana
Jordi Subirana
30/10/2025 16:16

Renfe té previst augmentar la freqüència de pas dels busos que cobreixen el tall de la línia R3. A partir del 3 de novembre, els vehicles entre Barcelona i la Garriga circularan cada 30 minuts en sentit nord. Així, les connexions entre l’estació de Fabra i Puig i el municipi del Vallès Oriental funcionaran cada mitja hora entre les 06.00 i les 09.00 del matí i entre les 16.00 i les 20.00 hores. La millora serà les hores punta dels dies laborables.

Et pot interessar

Els canvis que Renfe vol activar busca “millorar la mobilitat dels viatgers, especialment en hores punta, i optimitzar el servei”. Els canvis arriben després de reunions entre el Govern, Renfe, ajuntaments, entitats i plataformes del territori i tan sols un mes després que s’activés el Pla Alternatiu de Transport pel tall.

Un nou transport nocturn diari

El 13 d’octubre, les freqüències en sentit sud entre la Garriga i Fabra i Puig ja es van incrementar cada 30 minuts en hora punta. Ara, hi haurà un servei d’autobusos els dies feiners cada 30 minuts en tots dos sentits entre les 06.00 i les 09.00 del matí i entre les 16.00 i les 20.00 hores del vespre. D’altra banda, es posa un nou servei diari amb sortida des de Barcelona a les 22.00 hores.

Obres a l’estació de l’R3 de Parets del Vallès (Vallès Oriental) / ACN

Per contra, el servei per carretera entre Vic i Barcelona, que s’havia previst amb una freqüència de pas de cada 15 minuts, a partir de dilluns vinent passarà a ser de 20 minuts. Amb el canvi, hi haurà tres autobusos per hora a diferència dels quatre que hi ha ara.

Uns 16 mesos d’obres

El tall de l’R3 va començar el 7 d’octubre passat i es perllongarà durant uns 16 mesos. Segons els calendaris estipulats per Renfe i Adif, que actuaran coordinadament durant les actuacions a la xarxa ferroviària, durant vuit mesos, fins al maig de 2026, el servei estarà interromput entre l’estació de Montcada i la de la Garriga a causa d’aquestes obres. A partir del maig, un cop finalitzada la remodelació “integral” de l’estació de Montcada Bifurcació -eix troncal del fràgil servei de Rodalies-, l’R3 encara continuarà afectada entre l’estació de Mollet Santa Rosa i la de la Garriga, vuit mesos més.

Renfe

Més notícies
Notícia: Renfe fa un balanç &#8220;raonablement positiu&#8221; el primer dia del macrotall de l&#8217;R3
Comparteix
L'operadora ferroviària assegura que el pla per a la jornada s'ha "desenvolupat amb normalitat", tot i que ja estudia "petites millores"

Comparteix

Icona de pantalla completa