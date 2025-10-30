Renfe té previst augmentar la freqüència de pas dels busos que cobreixen el tall de la línia R3. A partir del 3 de novembre, els vehicles entre Barcelona i la Garriga circularan cada 30 minuts en sentit nord. Així, les connexions entre l’estació de Fabra i Puig i el municipi del Vallès Oriental funcionaran cada mitja hora entre les 06.00 i les 09.00 del matí i entre les 16.00 i les 20.00 hores. La millora serà les hores punta dels dies laborables.
Els canvis que Renfe vol activar busca “millorar la mobilitat dels viatgers, especialment en hores punta, i optimitzar el servei”. Els canvis arriben després de reunions entre el Govern, Renfe, ajuntaments, entitats i plataformes del territori i tan sols un mes després que s’activés el Pla Alternatiu de Transport pel tall.
Un nou transport nocturn diari
El 13 d’octubre, les freqüències en sentit sud entre la Garriga i Fabra i Puig ja es van incrementar cada 30 minuts en hora punta. Ara, hi haurà un servei d’autobusos els dies feiners cada 30 minuts en tots dos sentits entre les 06.00 i les 09.00 del matí i entre les 16.00 i les 20.00 hores del vespre. D’altra banda, es posa un nou servei diari amb sortida des de Barcelona a les 22.00 hores.
Per contra, el servei per carretera entre Vic i Barcelona, que s’havia previst amb una freqüència de pas de cada 15 minuts, a partir de dilluns vinent passarà a ser de 20 minuts. Amb el canvi, hi haurà tres autobusos per hora a diferència dels quatre que hi ha ara.
Uns 16 mesos d’obres
El tall de l’R3 va començar el 7 d’octubre passat i es perllongarà durant uns 16 mesos. Segons els calendaris estipulats per Renfe i Adif, que actuaran coordinadament durant les actuacions a la xarxa ferroviària, durant vuit mesos, fins al maig de 2026, el servei estarà interromput entre l’estació de Montcada i la de la Garriga a causa d’aquestes obres. A partir del maig, un cop finalitzada la remodelació “integral” de l’estació de Montcada Bifurcació -eix troncal del fràgil servei de Rodalies-, l’R3 encara continuarà afectada entre l’estació de Mollet Santa Rosa i la de la Garriga, vuit mesos més.