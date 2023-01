Renfe diu que s’han adjudicat el 43% de les inversions previstes a Rodalies

El president de Renfe, Isaías Táboas, ha quantificat en 2.203 milions d’euros els que s’han adjudicat per a la primera fase del pla de Rodalies. Aquesta xifra equival a un 43% del previst fins al 2025. Táboas ho ha subratllat en una intervenció en el Consell de Mobilitat de l’AMB on s’ha felicitat perquè és una “bona mesura que va in crescendo”. També ha recordat que al 2020 es van adjudicar molt poques partides perquè “no hi havia projectes madurs”.

En paral·lel, el president de la companyia ha assegurat que l’índex de puntualitat de Rodalies arriba fins al 93,1% segons un informe del Ministeri de Transició Ecològica. Espanya, ha dit, està situada entre els deu països europeus amb millor percentatge de puntualitat tot i estar per darrere de Madrid (97,5%) i Màlaga (99%). Sobre les raons dels retards, Táboas ha dit que el vandalisme “té un impacte molt fort” i que a Catalunya triplica el del nucli de Madrid.

Táboas també ha recordat que de la inversió prevista en infraestructures i nous trens –5.110 milions d’euros-, ja se n’han adjudicat 2.203, és a dir, el 43% del total. El president de Renfe ha reivindicat aquestes xifres com a mostra que estan “capficats” en la millora del servei i l’augment dels índex de puntualitat per superar aquest 93%. D’aquests retards, el 2,5% es deuen a les condicions d’explotació de la xarxa i un 1,7% als errors en la capacitat de gestió. El vandalisme representa un 1,6% i la fiabilitat dels trens un 1%.

Un tren de rodalies surt de l’estació de Flaçà | ACN (Aleix Freixas)

Les línies més puntuals

La línia amb un índex de puntualitat més alta és l’R8, una de les menys utilitzades, amb un 97,5% de puntualitat. L’R1, que actualment està afectada per les obres d’Ocata i pel mal estat de la mar quan hi ha temporals, arriba a un 92,1%. L’R2, amb obres en marxa com les de Montcada, assoleix un 93,2%. A l’R3, on hi ha més de 100 quilòmetres de via única, la puntualitat baixa fins al 89,8%, i a l’R4, amb afectacions pels treballs al corredor Mediterrani o el soterrament de Sant Feliu de Llobregat, es queda en el 89,5%.

País de “rondinaires”

“Som un país rondinaire, sempre protestem”, ha assegurat el president de Renfe, que ha reivindicat que l’índex de satisfacció amb el servei sigui del 7,7. En el cas de Catalunya, ha dit, la nota és encara superior a la mitjana espanyola i europea. “No estem tan malament si els usuaris ens donen un notable alt”, ha conclòs.