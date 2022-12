Pla de xoc de l’AMB per combatre la pobresa urbana als seus barris

L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha impulsat un pla de xoc de 9,8 milions d’euros per combatre la pobresa urbana dels barris amb més desigualtat i precarietat de la metròpolis de Barcelona. El pla de finançament arriba fins al 2024 i afectarà diversos barris de fins a 14 municipis de l’entorn de Barcelona. Són: Badalona, Barberà del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Gramenet.

De fet, els 14 municipis són tots els que es van presentar una convocatòria pel sistema de lliure concurrència competitiva i s’han finançat tots els projectes municipals que es van presentar. En aquest sentit, hi ha hagut alguns municipis que han optat per presentar més d’un projecte par tal d’afrontar diverses problemàtiques que afecten als seus barris i carrers. Cada municipi ha rebut un màxim d’1 milió d’euros de despesa finançable per l’AMB, que pot finançar fins un 80% del pressupost.

Objectius del Programa Integral de Barris per a la millora de rendes

Els objectius de l’AMB són clars. Es tracta de solucionar situacions d’exclusió social de la ciutadania. Per això, el pla va destinat als barris més vulnerables. L’AMB vol avançar en l’eliminació dels desequilibris socials i econòmics a les zones afectades.

“Estem parlant de persones”

El vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón, explica que aquest pla neix arran de la pandèmia de la Covid-19. “Vam posar en marxa diverses actuacions i vam duplicar les nostres inversions”, assegura Balmón, qui afirma que “és un treball social”. “Estem parlant de persones. No estem parlant de transformació física del barri”, remarca.

Per la seva part, el coordinador general de l’Oficina Tècnica de Gerència de l’AMB, Antoni Farrero, explica que els barris s’han identificat a través de l’índex de vulnerabilitat urbana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona elaborat per IERMB. “Valorem molt positivament les sol·licituds dels ajuntaments. Pretenem incidir en una sèrie d’elements claus”, assegura Farrero, qui diu que les subvencions van destinades als ciutadans que “no han pogut adaptar-se als canvis“. De fet, assegura que és un pla que s’anirà renovant i “no es tracta de generar un servei perpetu”. “Si les actuacions van bé, podríem plantejar una altra fase. L’objectiu final és que aquests barris s’aproximin a la mitjana dels altres municipis metropolitans”, puntualitza el coordinador general de l’Oficina Tècnica de Gerència de l’AMB.

Per la seva banda, Ramon Torra, gerent de l’AMB, afirma que l’objectiu del programa integral de barris de l’AMB “és treballar per la superació de les desigualtats socials i la dicotomia centre-perifèria al territori metropolità”. “El programa identifica barris on es dona una vulnerabilitat social aguda i busca revertir algunes condicions que la provoquen i l’enquisten”, afegeix.

Mapa 1. Índex de vulnerabilitat urbana. Àrea metropolitana de Barcelona, 2017 (Font IERMB)

Vint projectes per a 14 ajuntaments

En total han estat 20 els projectes que han presentat 14 municipis metropolitans i s’han pogut atendre tots. Fins a un 50% dels projectes van destinats a avançar cap a l’eliminació dels desequilibris, a través de reforçar la formació i fomentar la convivència, mentre que un 20% van enfocats a afavorir les capacitats socials de les famílies.

El Pla de Barris de l’AMB està dividit en quatre eixos:

Educació, fractura social, bretxa digital i adaptació social.

Millora de la relació entre les necessitats de formació, la demanda de treball i l’oferta d’ocupació.

Mesures de cohesió social.

Habitatge digne per atendre situacions singulars, rehabilitació d’espais i transició ecològica.

Els 14 municipis, els barris i els seus projectes

BADALONA: El projecte Posem colors als barris s’emporta un total de 374.875,81 euros de les subvencions de l’AMB, fet que suposa un 79,45% del total del cost del projecte, i el 21,55% restant el sufragarà el consistori. Afecta fins a 11 baris de la ciutat (la Salut, la Pau, Sistrells, Lloreda, Sant Roc, Artigas, Congrés, Remei, Pomar i Guixeres) i es basa en:

Donar suport econòmic a entitats

Rehabilitacions de l’espai púbic

Formació i ocupació per a joves

Reforç a l’educació escolar per tal d’evitar l’absentisme i dinamitzar les activitats

Esdeveniments per combatre la solitud

BARBERÀ DEL VALLÈS: En aquesta ciutat hi cauen fins a tres projectes. El primer, Treballem per un casc antic proper i sostenible se situa al Barri Antic i li pertoca una subvenció de 689.473,09 euros. Es tracta de:

Dinamització social d’un jardí visitable agroecològic, a través de tallers o fomentant el treball en grup.

La creació d’un obrador de menjar preparats de temporada i proximitat de línia calenta per a escoles infantils i de primària, amb l’objectiu d’abastir totes les escoles municipals amb productors agroecològics.

Taller de cuina per fer-hi formació.

El segon projecte es diu Accés a les noves tecnologies per a tothom, que rep una subvenció de 156.191,90 euros i recau també al Barri Antic. Es tracta de la creació d’un espai de formació amb dinamitzador, amb tallers per a joves de 15 a 25 anys, adults de 26 a 64, gent gran i dones.

El tercer projecte, amb el nom de L’orientació i l’acompanyament clau per l’èxit educatiu, rep una subvenció de 154.335,01 euros i es tracta d’un servei integral d’orientació, acompanyament i suport de joves de l’institut Can Planas amb tres línies: Orientagarden (expert en jardineria), Coneixement Ocupacions Barberà (COB) (descobrir interessos professionals fent pràctiques amb professionals) i Observatori de trajectòries i transicions educatives.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT: En aquest municipis hi ha dos projectes i tots dos afecten el barri Sant Ildefons. El primer té el nom de Nou indicador urbà, amb una subvenció de 394.907,14 euros, té com a base la capacitació de joves en sectors d’oportunitats econòmica i generació d’activitat empresarial al barri amb dos cursos de 6 mesos. El segon té el nom de A prop teu social i està pensat per confeccionar instruments de comunicació per a la ciutadania per detectar problemàtiques, amb una subvenció de 260.917,60.

EL PRAT DE LLOBREGAT: El projecte per a aquest municipi es titula Districte IV- Barris Creatius, any 2022 i afecta al barri de Sant Cosme i la Granja. Té una subvenció de l’AMB de 781.520,00 euros. Els objectius són:

Potenciació d’espais de cocreació i dinamització cultural

Formació i ocupació

Enfortir la parentalitat positiva

Millorar la convivència

GAVÀ: En aquesta ciutat del Baix Llobregat hi ha fins a tres projectes. El primer, que afecta als barris de Can Tries, Can Tintorer, les Colomeres, Ausiàs March, la Rambla-Barceloneta i la Rambla-Centre, té el nom de Planificació Estratègica del Pla Local d’Acció Comunitària Integrada i rep una subvenció de 355.960,00 euros. El segon, que afecta al barri del Centre i titulat Mesures de cohesió social. Refugi climàtic Ca N’Espinós, rep una subvenció de l’AMB de 32.100,96 euros i es basa en la climatització del centre cívic Ca n’Espinós. El tercer, Rehabilitació d’habitatge de lloguer social, afecta al barri de Ca N’Espinós i rep una subvenció de 55.484,72 euros.

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: Es tracta del Pla de Regeneració Urbana Integral les Planes-Blocs Florida, que afecta el barri les Planes i que ha rebut una subvenció d’un milió d’euros. Es basa en:

Formació de noves tecnologies

Espai de suport a criança i educació 0-3 anys

Escola de vida, impuls del català

Acompanyament a famílies, AFAS i AMPAS

Tast d’oficis per a joves 16-18

Festival internacional de curtmetratges

Escola de circ

Salut

Espai de cures

Memòria històrica del barri

Equipament nou sidecar per adolescents i joves

Estimulació cognitiva per a la gent gran

Diàlegs veïnals i biblioteques humanes

Tallers de prevenció d’assetjament

Millora, protecció i conservació del barri

Espai Matacavalls

Horts socials i solidaris

Creació d’espai de formació

MONTCADA I REIXAC: L’Ajuntament de Montcada i Reixac va demanar la subvenció per a. un projecte titulat Actuació integral per a la millora de la convivència i el desenvolupament social, per al barri de la Ribera. Ha rebut una subvenció de 708.434,35 euros i té com a objectius principals:

La creació d’un equip per seguir i implementar projectes desenvolupats, com ara per mediar en conflictes veïnals.

Tramitació i agilització documental

Punt d’inserció laboral al barri

Servei d’intervenció en absentisme escolar

Suport a Cultura és barri

Obertura de línies en l’àmbit de la dona i diversitat cultural

RIPOLLET: El projecte Espai d’innovació econòmica i sociocomunitària al barri de Can Mas rebrà una subvenció de 805.000 euros. La seva descripció és clara:

Procés participatiu

Rehabilitar edifici

Implicació de professionals de l’educació, agents econòmics i comunitaris per aquest nou espai

Espai de formació

Espai de creació d’oportunitats

SANT ADRIÀ DE BESÓS: Aquest ajuntament va presentar dos projectes. El primer afecta el barri de la Mina i rep una subvenció de l’AMB de 184.097,26 euros sota el nom d’Oportunitats educatives al Barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Es tracta de focalitzar-se en atendre a joves que han abandonat l’itinerari formatiu o laboral i acompanyar a alumnes que segueixen algun itinerari.

D’altra banda, el segon projecte es diu Ciutat amb l’espai i les persones i afecta els barris de Sant Joan Baptista i Sant Adrià Nord. Amb una subvenció de 452.465,06 euros, es tracta de contractar agents cívics nocturns i detectar el sensenllarisme

SANT BOI DE LLOBREGAT: Sota el títol de Sant Boi de Llobregat-Camps blancs, aquest projecte rep una subvenció de 494.153,09 euros i que afecta el barri de Camps blancs. Es basa en:

Creació d’equip de dinamitzadors i integradors socials amb diversos itineraris com poden ser un tastet d’oficis (30 places en 2 anys), millora d’ocupabilitat i foment d’emprenedoria i autoocupació.

SANT FELIU DE LLOBREGAT: En aquest cas, Projectes comunitaris s’executarà a la Salut i Can Calders. Amb una subvenció de 602.058,00 euros, afronta diversos aspectes com poden ser:

La detecció comunitària de vulnerabilitat social A-porta

Oficina d’informació de mesures de protecció per a famílies vulnerables

Suport al teixit associatiu

Projectes educatius centrats a les escoles Josep Monmany i arquitecte Gaudí

SANT JOAN DESPÍ: Nous espais de socialització al barri de les Planes de Sant Joan Despí rep una subvenció de 438.000 euros. Se centra en:

Combatre l’aïllament i solitud de la gent gran, amb la sensorització d’habitatges

Adequació interior del centre cívic del barri i dels espais exteriors

Agents de convivència, amb la il·liuminació d’una part del barri

SANT VICENÇ DELS HORTS: Amb el títol PIB: La vida en comunitat, una oportunitat per a la igualtat, aquest projecte rebrà fins a un milió d’euros de l’AMB i que afecta als barris de Sant Josep, La Guàrdia i Can Ros. Se centra sobretot en:

Un pla de desenvolupament comunitari

Projecte camins amigables: OBRA, amb escales mecàniques i reurbanització

Servei d’acompanyament jove

Servei agents cíviques

Pla de convivència

SANTA COLOMA DE GRAMENET: El projecte Espai d’oportunitats afecta els barris de Fondo, Raval, Santa Rosa i Safaretjos i ha rebut una subvenció de 892.500 euros. Se centra sobretot en:

Relacions amb xarxa comunitària d’intervenció

Reubicació centre infantil i juvenil Rellotge XXI

Digitalització de serveis i aplicacions en TIC

Adequació de l’espai d’oportunitats al Raval

Altres plans de l’AMB per combatre la desigualtat social

Més enllà d’aquesta línia de subvencions per tal d’afrontar una de les grans problemàtiques de l’àrea metropolitana de Barcelona com pot ser la desigualtat social, l’AMB té dos plans més per tal d’erradicar-la, amb un cost total de 19.150.000 euros. El primer és el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2022-2023. Dotat amb 15 milions d’euros, està distribuït al 50% entre els dos anys. L’objectiu és millorar les condicions de vida de la ciutadania, a través de la cohesió social i la convivència, així com l’accés a la feina digna.

D’altra banda, el Pla Metropolità de Suport a la Cohesió Social, l’Economia de Proximitat i la Coproducció de Serveis (Pla ApropAMB) té una dotació econòmica de 4.150.000 euros i s’ha executat durant aquest 2022. Es tracta de focalitzar el reforç educatiu, la cura de les persones de col·lectius vulnerables, la potenciació del talent femení i la dinamització del comerç local.