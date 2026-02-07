Malgrat les pressions indirectes que podrien fer sospitar algun moviment de contraprogramació, l’ANC encara ha demostrat que té corda. Aquest migdia ha pogut reunir milers de persones per protestar pel fiasco total de Rodalies que ha aturat el servei ferroviari a Catalunya. Altres entitats, algunes amb el segell d’independentista, també han convocat una manifestació per aquesta tarda per exactament el mateix motiu. Ara bé, no s’han volgut afegir a la convocatòria de l’Assemblea per “no polititzar la protesta”. Un argument curiós perquè la desinversió i la manca de manteniment d’Adif i Renfe és una decisió eminentment política. Al capdavall, Renfe no s’ha compromès a recuperar el servei fins a finals d’abril.
L’ANC havia convocat abans i amb una idea clara, si els trens segueixen en mans d’Espanya, Catalunya perdrà el tren. Per això, considera que el desgavell i el desori de Rodalies en un reclam d’adscripció a l’independentisme. Si la mobilitat a Catalunya continua dependent d’Espanya, el fracàs està garantit. Per això, l’entitat presidida per Lluís Llach ha decidit encetar una mobilització com la que l’any 2007 va fer sortir al carrer milers de catalans pel greuge que patia Catalunya amb les infraestructures. Sia com sia, aquest migdia l’ANC ha omplert l’estàtua de Rafael Casanova amb l’objectiu de fer sentir la indignació popular pel nyap constant de Rodalies. El president de l’ANC, Lluís Llach, assegurava en una entrevista a El Món, publicada aquest dissabte, que la manifestació també havia de servir per fer “adonar als catalans que som tractats com una possessió colonial”.
La manifestació compta amb una nodrida representació de Junts per Catalunya i Esquerra republicana així mateix com el president de l’entitat convocant i el president d’òmnium també s’han incorporat a la capçalera diferents representants de plataformes i entitats sobiranistes com ara Plataforma per Catalunya o el Consell per la República serà portant la pancarta si pot veure l’expresidenta del parlament de Catalunya Carme Forcadell.
