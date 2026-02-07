A pesar de las presiones indirectas que podrían hacer sospechar algún movimiento de contraprogramación, ANC aún ha demostrado que tiene cuerda. Este mediodía ha reunido a miles de personas para protestar por el fiasco total de Rodalies que ha detenido el servicio ferroviario en Cataluña. Otras entidades, algunas con el sello de independentista, también han convocado una manifestación para esta tarde por exactamente el mismo motivo. Sin embargo, no han querido sumarse a la convocatoria de la Asamblea por «no politizar la protesta». Un argumento curioso porque la desinversión y la falta de mantenimiento de Adif y Renfe es una decisión eminentemente política. Al fin y al cabo, Renfe no se ha comprometido a recuperar el servicio hasta finales de abril.

ANC había convocado antes y con una idea clara, si los trenes siguen en manos de España, Cataluña perderá el tren. Por eso, considera el desorden y el caos de Rodalies como un reclamo de adscripción al independentismo. Si la movilidad en Cataluña continúa dependiendo de España, el fracaso está garantizado. Por eso, la entidad presidida por Lluís Llach ha decidido iniciar una movilización como la que en 2007 sacó a miles de catalanes a la calle por el agravio que sufría Cataluña con las infraestructuras. Sea como sea, este mediodía ANC ha llenado la estatua de Rafael Casanova con el objetivo de hacer sentir la indignación popular por el desastre constante de Rodalies. El presidente de ANC, Lluís Llach, aseguraba en una entrevista a El Món, publicada este sábado, que la manifestación también debía servir para hacer «darse cuenta a los catalanes de que somos tratados como una posesión colonial».

Banderas esteladas en la manifestación de este sábado de la ACN / Quico Sallés

La manifestación cuenta con una nutrida representación de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, así como el presidente de la entidad convocante y el presidente de Òmnium; también se han incorporado en la cabecera diferentes representantes de plataformas y entidades soberanistas como Plataforma per Catalunya o el Consell per la República llevando la pancarta, donde se podrá ver a la expresidenta del parlamento de Cataluña Carme Forcadell.

