Rodalies se ha convertido en una pesadilla para los usuarios del servicio ferroviario y para los actores políticos de Cataluña. Una pesadilla que todavía está lejos de acabar o, al menos, eso explica el Estado español. El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha señalado que el objetivo es poder restablecer la ‘normalidad’ del servicio de Rodalies en abril. «A lo largo del mes de abril tendremos las últimas limitaciones temporales de velocidad suprimidas», ha asegurado en una entrevista realizada a 3CatInfo y recogida por Europa Press.

Santano ha señalado que las previsiones del Estado español son que Rodalies tenga operativas todas las líneas -a excepción de la R3 y las obras iniciadas antes de la crisis ferroviaria- «aproximadamente en dos semanas», aunque las líneas de Rodalies mantendrán las limitaciones temporales de velocidad a pesar de que recuperen la operatividad. El secretario español ha señalado que de los 12 puntos críticos de la infraestructura ya se han solucionado y que se está trabajando «de emergencia» en todos aquellos puntos que necesitan reparación, mantenimiento o monitoreo.

Rodalies, un servicio cogido con pinzas

El pasado jueves por la noche un desprendimiento en Sant Feliu de Llobregat obligó a cortar la R4 entre L’Hospitalet y Martorell por «precaución». Santano ha destacado que «con buen criterio» Renfe y la Generalitat desplegarán un plan alternativo por carretera para cubrir el trayecto y destaca que esta incidencia «tiene otra naturaleza» a las incidencias que están poniendo contra las cuerdas el servicio ferroviario.

Además, Santano ha sacado pecho de la gratuidad del servicio de Rodalies, ya que «si el servicio que estamos dando no es un servicio de calidad y aceptable, porque no podemos cobrárselo a los ciudadanos de Cataluña». El secretario de Estado de Transportes ha señalado que hay que seguir trabajando para recuperar la confianza y las infraestructuras ferroviarias de Cataluña. «O afrontamos esto y actuamos, y es lo que estamos haciendo, o esto no tendrá solución, porque si dejamos que se continúe deteriorando, que continúe teniendo problemas, lo que conseguiremos es que no preste el servicio», ha asegurado.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano / ACN-Norma Vidal

Sobre la huelga de maquinistas convocada para el 9, 10 y 11 de febrero, Santano espera que «no se produzca» y que el gobierno español y los maquinistas puedan llegar a un acuerdo para satisfacer los planteamientos de los sindicatos. «Las circunstancias, en determinados momentos, te pueden empujar o acelerar proyectos e ideas que estaban ya sobre la mesa. Es decir, que yo creo que tenemos una buena oportunidad todos de cerrar bien este capítulo», ha destacado.