A las cinco de esta tarde se ha puesto en marcha la manifestación convocada por «plataformas de usuarios» con el objetivo de protestar por el caos de Rodalies. Una convocatoria que parecía contraprogramar la manifestación que esta mañana organizada por la ANC y que ha llenado el centro de Barcelona. De hecho, la manifestación que esta tarde ha comenzado en la estación de Francia se ha jactado de ser «apolítica», a pesar de ello, formaciones como Vox y PP se quisieron añadir. En todo caso, representantes de todas las formaciones también participan como ahora Junts y ERC.

En este sentido, la convocatoria ha generado mucha controversia y la ANC y el Consell “tren digno” y un “servicio público de calidad para todos” en todo el país de la República criticaron la decisión de convocarla el mismo día. El portavoz de Dignitat a les Vies, Adrià Allo, uno de los que ha impulsado la manifestación justificó la propuesta porque “la situación de Rodalies es lamentable, es un lastre para el desarrollo social y económico del país”. La manifestación tiene 20 entidades convocantes, que cuentan con el apoyo de más de un centenar de asociaciones que se han adherido al manifiesto.

Manifestantes en la protesta de las plataformas de usuarios, en la estación de Francia / Quico Sallés

Desinversión sistemática

La manifestación quiere denunciar la “desinversión sistemática” en infraestructuras ferroviarias y la “mala gobernanza del sistema” por parte de Adif, Renfe y los respectivos gobiernos. Sin embargo, se ha preocupado mucho de colocarse al margen de la apuesta independentista de la manifestación de la mañana. El lema es claro: «Sin trenes no hay futuro» y evitan relacionar el problema del caos de Rodalies con la gestión y la dependencia de este servicio por parte de España. De hecho, hay carteles que inciden en que la protesta es contra Adif y Renfe pero que los manifestantes «no representan a ningún partido». El manifiesto pide un “cambio de escala en la inversión y un cambio radical” en la gestión del sistema ferroviario”. Los portavoces reclaman “certeza y seguridad”, “un servicio digno y fiable” y que “los trenes funcionen”, al tiempo que creen que la movilización será un “revulsivo” para generar “cambio absoluto”.

