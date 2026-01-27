La manifestación que han convocado las plataformas de usuarios de Rodalies el día 7 de febrero a las 17:00 horas en Barcelona para denunciar la desinversión sistemática en infraestructuras ferroviarias no ha gustado en el seno de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) que, conjuntamente con el Consell de la República, habían convocado hace cuatro días una manifestación para ese mismo día a las 12 del mediodía en la capital catalana. Fuentes de la entidad han trasladado a El Món su malestar con esta contraprogramación. Es decir, el próximo 7 de febrero habrá dos manifestaciones, una por la mañana y otra por la tarde, una división que difiere mucho de la manifestación unitaria que organizó en el año 2007 la Plataforma pel Dret a Decidir que, según los organizadores, reunió a 700,000 personas y fue la primera gran manifestación del soberanismo.

Aunque dejan claro que a la ANC y al Consell de la República no les molesta «en absoluto» que haya otras entidades que convoquen contra el caos de los trenes», subrayan que «no se puede entender de ninguna manera que la convoquen el mismo día de la manifestación que ya estaba convocada por nosotros». Las mismas fuentes consideran que el viernes las dos entidades independentistas convocaron con tiempo, claridad y un marco político definido, y señalan que su convocatoria tiene por objetivo denunciar las «causas estructurales» del caos de Rodalies: dependencia, expolio fiscal y infrafinanciación y falta de soberanía.

Con todo, consideran que disolver este marco en una protesta «estrictamente reivindicativa», o centrada solo en la incidencia inmediata supondría «despolitizar» un conflicto que es político y también serviría para esconder «las responsabilidades de fondo». Por otro lado, señalan que las llamadas a la unidad no pueden ir solo en una dirección porque «pedir unidad mientras se opta solo por una convocatoria hecha cuatro días después no es neutral».

Una manifestante levanta una pancarta contra Rodalies / ANC

¿Por qué no se han sumado a una convocatoria ya existente?

«Nosotros convocamos primero, con un marco claro, y no se nos puede pedir que desaparezcamos porque otros actores —también partidos— han decidido sumarse a otra propuesta», lamentan las fuentes de la entidad independentista, y también se preguntan «¿por qué las convocatorias posteriores no se han sumado a una ya existente o no han buscado una coordinación previa?». Por otro lado, sin embargo, remarcan que no hay «unidad plena» si esta exige excluir hablar de independencia.

«Es una unidad parcial que deja fuera el debate de fondo, precisamente lo que explica por qué el problema se repite año tras año», concluyen las fuentes de la entidad que preside Lluís Llach que el conflicto por el caos de Rodalies. Asimismo, defienden que el caos de Rodalies tenga «voz política» y hacen un llamado a sumarse a su manifestación porque, según exponen, denuncia las causas de fondo. «Nuestra convocatoria es abierta a todos los que no excluyan la independencia como solución posible», concluyen.