El doble descarrilamiento en el servicio de Rodalies de Catalunya –mortal en el caso del R4– el pasado martes por la noche provocó un colapso total en el servicio ferroviario catalán. Un colapso que se unió con la promesa de reanudación del Gobierno, una promesa que los maquinistas no compraron y durante el día jueves los trenes no circularon debido a la firme posición de los sindicatos.

Este caos ferroviario ha provocado que el independentismo se haya organizado y la Asamblea Nacional Catalana y el Consejo de la República hayan convocado una «gran movilización de país para protestar contra el deterioro de los servicios más básicos y fundamentales». Desde las entidades independentistas aseguran que «la situación actual en los transportes e infraestructuras, en la sanidad, o en la educación es insoportable, y es consecuencia directa del maltrato y la discriminación permanente que sufrimos por la dependencia del Estado español».

La ANC y el Consejo de la República han anunciado que la manifestación marchará bajo el lema «Prou» y se concentrará el próximo sábado 7 de febrero a las 12 del mediodía en la capital de Cataluña, Barcelona. Aunque se ha anunciado que la manifestación se realizará en la capital catalana no se ha detallado desde dónde marcharán ni el recorrido de esta. «Anoten la fecha y estén atentos a la convocatoria. Quedan más de dos semanas para que todos puedan organizarse para estar allí. Que participe todo el país: ciudadanía, entidades, asociaciones, sindicatos, empresas, ayuntamientos, etc. Es necesario que sea un clamor de abajo hacia arriba sin excepciones», han pedido las entidades.

❌ PROU!



Gran manifestación de país contra el deterioro de nuestros servicios más básicos y fundamentales.



Una situación causada por la discriminación permanente que sufrimos por la dependencia de España.



Convocamos @Assemblea y @ConsellRep.



📆Sábado 7 de febrero

🕛12h

📍Barcelona pic.twitter.com/jWOE0A2jbp — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) January 23, 2026

Los maquinistas ganan la batalla al Gobierno

El Gobierno perdió un nuevo pulso. En este caso con los maquinistas, quienes durante el jueves forzaron al ejecutivo catalán a reunirse y negociar las condiciones de seguridad a las cuales la red debía someterse. De hecho, han sido los sindicatos de maquinistas los que han decidido cuándo y cómo se reanudaba el servicio de trenes en Cataluña y a pesar del expediente abierto, Renfe gana el pulso al Gobierno.

Después de seis horas de reunión los maquinistas lograron que se realizaran revisiones “extraordinarias” de forma simultánea de los 13 itinerarios de toda la red de Rodalies de Catalunya, revisiones en las cuales los técnicos de Adif irían acompañados de los representantes sindicales de los maquinistas. Una victoria aplastante.