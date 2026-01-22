El Gobierno se ha reunido este jueves con Renfe, Adif y representantes de los maquinistas para desbloquear la situación después de que el servicio de Rodalies no se haya restablecido, tal como había anunciado el ejecutivo de Salvador Illa el miércoles por la noche, y el país se haya quedado sin trenes por segundo día consecutivo. Aunque Adif aseguraba que la red estaba revisada y era segura, los maquinistas se plantaron y se negaron a realizar ningún trayecto porque consideraban que no había suficientes garantías. El ejecutivo catalán alzó la voz en un primer momento, anunciando un expediente. Pero los maquinistas han ganado el pulso al Gobierno y, después de una reunión de seis horas, han acordado restablecer el servicio tras efectuar revisiones «extraordinarias» de forma simultánea de los 13 itinerarios de toda la red de Rodalies de Catalunya. En estas inspecciones, además de técnicos de Adif y Renfe y de manera inédita, también hay representantes sindicales de los maquinistas supervisando el recorrido para poder reportar informes sobre la viabilidad de la circulación en cada una de las líneas. Y no se ha concretado ninguna fecha sobre la puesta en marcha del servicio y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, ha dejado claro que dependiendo de cómo vayan las revisiones irían «informando de las represas en las diferentes líneas». Es decir, los sindicatos de maquinistas deciden dónde y cuándo se va reanudando el servicio.

Fuentes del sindicato mayoritario, el Semaf, han trasladado a El Món que el servicio se podría reanudar de inmediato si las inspecciones eran satisfactorias en cuanto a la seguridad de las vías. De hecho, finalmente la R2 Nord se ha restablecido este jueves por la noche, y se ha anunciado que este viernes el servicio debería ir normalizándose en todas las líneas. «Si todo está en orden no habrá ningún inconveniente, pero todo depende de la inspección», subrayaban un par de horas antes fuentes sindicales, que han hecho una lectura positiva del acuerdo al que han llegado con Gobierno, Adif y Renfe. «Si hemos cerrado un acuerdo es porque estamos conformes con esto», han señalado, pero han dejado claro que se mantiene la huelga que convocaron ayer para los días 9, 10 y 11 de febrero tras los accidentes mortales en Córdoba y en Gelida. «Son cuestiones diferentes», ha dicho sobre la convocatoria que divide a los sindicatos porque no todos son partidarios del paro. Semaf considera que los accidentes mortales son «un punto de inflexión» para reclamar «todas las actuaciones necesarias» para garantizar la seguridad de la operativa ferroviaria.

El acuerdo alcanzado entre las partes se produce después de que este jueves a primera hora de la mañana no hubiera suficientes maquinistas para reanudar el servicio, tal como anunció el Gobierno. Solo se han presentado a trabajar «6 maquinistas de una plantilla total de 140», ha detallado la consejera, a pesar de que el miércoles, hacia las 18 horas, Adif emitió un certificado en el que acreditaba que toda la red ferroviaria de Catalunya era «operable». Una comunicación que también se envió a todos los trabajadores para que tuvieran conocimiento. Las partes también han pactado un plan de actuación a medio-largo plazo, que debe servir para incorporar puntos de mejora en la red ferroviaria en el ámbito de la fiabilidad y la seguridad. Tras la reunión maratoniana que ha permitido desbloquear la situación, los sindicatos de maquinistas han iniciado una segunda reunión para «redondear» el primer acuerdo con mejoras en el ámbito de seguridad. El responsable de UGT en Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha explicado a este diario que «la intención de todos es que la circulación se reanude este viernes por la mañana, porque no podemos tener el servicio paralizado», pero que esta segunda reunión ha servido para «ampliar lo que ya se ha acordado en cuanto a la seguridad». Así, el Gobierno y Renfe han aceptado la propuesta de los sindicatos de trabajadores –sin Semaf– para establecer un protocolo de actuación con condiciones meteorológicas adversas. Cárdenas y el coordinador del sector ferroviario de CCOO en Catalunya, Pau Mercè, han detallado a este diario que el protocolo consiste en hacer revisiones del estado de la red después de un temporal como las que se hicieron este miércoles y este jueves para comprobar que la red está en condiciones para reanudar el servicio.

Varios pasajeros atrapados en la Estación de Sants de Barcelona por la crisis de Rodalies / ACN

Las plataformas de usuarios entienden a los maquinistas, pero con discrepancias

Las plataformas de usuarios entienden y comparten el malestar de los maquinistas por la precarización de las infraestructuras ferroviarias en Catalunya, una situación que ellos también denuncian. Pero a pesar de entender la huelga convocada para el 9, 10 y 11 de febrero dejan entrever discrepancias con la huelga encubierta de este jueves. Carles García, vicepresidente de la asociación Promoción del Transporte Público (PTP), ha explicado a El Món que comparten con los maquinistas la necesidad de que Adif haga un «mantenimiento estricto y correcto de la red ferroviaria» porque, según ha señalado, «si no se puede garantizar la seguridad de los trenes, que es la principal calidad del servicio ferroviario, es difícil poder operar y poder viajar en tren en estas condiciones tan complicadas».

Anna Gómez, portavoz de la Plataforma Dignidad en las Vías, deja claro a este diario que la seguridad «debe estar por encima de todo», pero admite que «estamos enfadados» porque los usuarios «estamos en medio». «Estamos a favor de los maquinistas porque nos están pasando fotos de cómo están las vías y nos da mucho miedo, pero la solución no es decir que se restablece el servicio y que no se presente nadie». García ha añadido que la situación que se ha vivido este jueves «es compleja» y entiende que los maquinistas se hayan plantado y que los trenes no se muevan hasta que «no haya plena garantía de la seguridad». «Las huelgas convocadas, claras y responsables, se entienden y se defienden, pero las huelgas encubiertas no son una herramienta de lucha, son una agresión a la gente, a los usuarios», expone Gómez.

Con todo, el representante de PTP ha dado un toque de atención a Renfe, Adif y la Generalitat porque no se pueden dejar 400.000 personas dos días seguidos «sin servicio ferroviario y sin posibilidad de llegar con normalidad a sus lugares de trabajo, a sus citas médicas y a cubrir sus necesidades», y reclama a Adif, Renfe y la Generalitat «velar por tener la red perfectamente con garantías tan pronto como se pueda» y diseñar unos «protocolos de transporte alternativo». En este sentido, ha dejado claro que «es imposible» poner 400.000 usuarios en autobuses y también ha opinado que no es necesario tener la red «completamente parada» porque se puede apostar por circulaciones parciales o limitaciones de velocidad para permitir que «la gente se pueda mover». Sobre esto, Dignidad en las Vías duda que el Gobierno no supiera que hoy no habría servicio: «¿No se pueden gestionar unos servicios mínimos? ¿No se puede coordinar transporte alternativo, aunque sea por carretera, con el apoyo de los ayuntamientos y los buses urbanos?», se pregunta Gómez, y deja claro que «la falta de previsión y de responsabilidad institucional también es una forma de violencia contra la ciudadanía». «La situación es absolutamente insostenible», ha sentenciado el portavoz de PTP, que se ha mostrado preocupado porque desconocemos cómo se reanudará el servicio, sobre todo porque, si es este viernes, es un día de «máxima movilidad» con el retorno de estudiantes a casa en todo el territorio.

El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa / ACN

Críticas a raudales a la gestión del caos en Rodalies por parte del Gobierno

Las críticas a la gestión que ha hecho el Gobierno del caos de Rodalies son múltiples y llegan desde los grupos de la oposición, incluso de los socios prioritarios. También por parte de las plataformas de usuarios, que, según fuentes consultadas, no descartan la posibilidad de plantarse ante una situación insostenible tras exigir una reunión con el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, para este viernes a las 16 horas, para abordar la situación de la red. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha manifestado que el Gobierno que da «lecciones de gestión» ha quedado «retratado» por haber anunciado un restablecimiento del servicio que no se ha producido. Y la líder de los Comuns en la cámara catalana, Jéssica Albiach, ha calificado de «error» el anuncio.

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha denunciado que el país continúa «colapsado» por Rodalies y ha dejado claro que Catalunya «no va bien en manos de esta gente». Lo ha dicho después de que Salvador Vergés, portavoz del principal partido de la oposición, haya acusado al ejecutivo de Salvador Illa de «engañar» con el anuncio de la reanudación del servicio de Rodalies. La CUP ha señalado la «culpabilidad» del Gobierno por no prever que este jueves continuaría la suspensión del servicio: «Catalunya vive una situación de caos y desinformación generalizada», ha denunciado el portavoz del grupo anticapitalista Dani Cornellà, que ha exigido al Gobierno la apertura de un expediente a Adif porque es «el responsable principal del desorden» en Rodalies.

El gobierno de Illa, «acobardado», según los usuarios

Por otro lado, la portavoz de Dignidad en las Vías cree que el Gobierno «no mueve ficha porque está acobardado», y ha reclamado al ejecutivo que sea «valiente», se ponga del lado de la ciudadanía, «cante las cuarenta» a Renfe y Adif y busque encontrar soluciones a la situación: «¿Crees que hay alguien trabajando en un plan pensando por si este viernes no hay trenes?», se pregunta. «No nos hemos sentido informados», ha dejado claro, y ha lamentado que el ejecutivo no haya hecho uso de las plataformas de usuarios para difundir la información necesaria. Y además, ha reclamado que en situaciones así también se puede enviar una alerta a los móviles de la ciudadanía para informar que el servicio no está en funcionamiento. Por su parte, el vicepresidente de PTP critica que ha faltado comunicación, «sobre todo el primer día» para los usuarios que llegaron a las estaciones y se encontraron «atrapados y que desconocían qué transporte alternativo había, qué debían hacer, dónde debían dirigirse». Asimismo, cree que los próximos días «se deberá esclarecer» qué ha fallado para que el servicio no se haya podido reanudar tal como anunció el Gobierno el miércoles por la noche.