La Generalitat de Catalunya restablecerá la línea R2 Norte, que une el Aeropuerto del Prat con Sant Celoni, pasando por Barcelona y Granollers. La línea vallesana –por ahora es la única línea que lo hace– se pondrá a prueba esta misma noche con dos trenes dirección Aeropuerto y Granollers. Se trata de la primera de las trece líneas que vuelve a recuperar el servicio después de dos días enteros de colapso. Tal como ha explicado la consejera Sílvia Paneque que se haría esta tarde, los maquinistas han revisado, de primera mano y de forma conjunta con los técnicos de Adif, el estado de todo el recorrido.

Por ahora, las novedades solo incluyen la R2. Durante la atención a los medios de la tarde, la consejera no ha querido anticipar fechas concretas y se ha limitado a condicionar el restablecimiento de la red al resultado de las nuevas inspecciones. Horas más tarde, el portavoz institucional de Renfe, Antonio Carmona, ha destacado que los equipos «trabajarán toda la noche con el objetivo de arrancar el servicio con la máxima normalidad posible».

Reunión con representantes del Gobierno, Semaf, Adif y Renfe | Aina Martí / Blanca Blay / Norma Vidal (ACN)

Estas nuevas revisiones con presencia de los maquinistas han permitido desbloquear las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos, que esta mañana se han negado a ofrecer el servicio a pesar de que el ejecutivo catalán había anunciado el retorno a la normalidad para el jueves a las seis. A primera hora, solo 6 de los 140 maquinistas de Renfe en Cataluña estaban dispuestos a subir al tren. “Cifra que hace imposible reanudar el servicio con garantías y normalidad”, ha admitido la consejera.

Jornada de negociaciones maratoniana

Con pies de plomo, Paneque no ha querido molestar a unos sindicatos que, minutos antes de la comparecencia, todavía reprochaban al Gobierno que avanzara el retorno del servicio a pesar de saber que ellos no tenían las garantías de seguridad exigidas. Una versión que choca con las declaraciones de la consejera, que esta tarde detallaba que el Gobierno envió el certificado de seguridad de Adif a Renfe a las 18 horas del miércoles “para que lo hiciera llegar a los trabajadores”. El Gobierno también ha anunciado que abrirá un expediente a la compañía española de trenes.

El ejecutivo catalán, que con la ausencia de Salvador Illa –aún hospitalizado– está liderado por Albert Dalmau, también ha acordado con los sindicatos un plan de actuación de mejoras y reuniones cada dos meses para controlar que las reformas van avanzando. “El gobierno está satisfecho de haber desbloqueado una situación indeseada por todas las partes”, ha rematado Paneque.

