Rodalies restablece servicio con retrasos por dos incidencias

Rodalies ha reanudado el servicio con normalidad este viernes por la mañana después de dos días de parada. El acuerdo al que llegó el Gobierno, Renfe, Adif y sindicatos el jueves ha permitido restablecer progresivamente la circulación de trenes. Durante toda la noche se han realizado revisiones de seguridad de las vías en toda la red ferroviaria con trenes con un maquinista, un representante de Adif y otro de Renfe, tal como se había pactado. Una vez finalizadas las comprobaciones, el servicio en las trece líneas de Rodalies se ha dado por normalizado, aunque Renfe recomienda “planificar el viaje y consultar el estado del servicio” porque algunas líneas funcionan con retraso.

El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha concretado que en las inspecciones nocturnas para restablecer el servicio han revelado una incidencia en las vías entre Badalona y Montgat, que afecta a la R1, y un árbol caído en Castellbisbal, que afecta a la R4. Los trenes circulan por vía única en ambos casos, con una oferta reducida que provoca retrasos de más de 30 minutos. Carmona ha garantizado que «a lo largo del día» se solucionarán las dos incidencias y se recuperará la circulación por doble vía. El portavoz ha reconocido que la compañía tendrá que “recuperar la confianza de los usuarios” después del caos de estos dos días. «Se ha trabajado durante toda la noche para salir con la máxima normalidad», ha insistido.

Recuperación progresiva y refuerzo de servicios alternativos

El jueves por la noche se recuperó parcialmente la circulación en la R2 Norte, con un tren entre la estación de Sants y el Aeropuerto y otro entre el Aeropuerto y Granollers. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ya advertía que era posible que a lo largo del día se produjeran algunas incidencias después de dos días sin servicio en la red, pero que el objetivo es que Rodalies funcione con la “máxima normalidad posible”.

La Generalitat ha informado que se han añadido unos 100 autobuses a los transportes alternativos con la previsión de que mucha gente no quiera tomar Rodalies después del desorden del jueves. El refuerzo afecta comarcas como el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental y Occidental, así como a Tarragona, Terres de l’Ebre o Girona. También se mantienen los refuerzos en los FGC en la línea del Vallès y la de Martorell.

Estado de Rodalies a primera hora

Renfe ha informado que la circulación de trenes se ha restablecido sin incidencias en líneas como la R2, la R2 Sur, la R2 Norte, la R3 y la R8. En el caso de la R1 y la R3 en el tramo entre Martorell Central y l’Hospitalet de Llobregat, sin embargo, hay una reducción de la oferta a dos trenes por hora y sentido, con demoras que pueden superar la media hora de media. La línea R3 entre l’Hospitalet de Llobregat y la Garriga y la R7 se mantienen sin servicio por las obras programadas hasta mediados de 2026.

Las líneas de Regionales R11, R13, R14, R16 y R17 funcionan sin incidencias, mientras que la R15 lo hace con servicio alternativo por carretera entre Reus y Riba-roja. Las líneas RT1 y RT2 del servicio de cercanías de Tarragona circulan sin incidencias. En Lleida, la RL4 registra demoras que pueden superar los 30 minutos de media, mientras que la RL3 no tiene incidencias. Finalmente, en el servicio de cercanías de Girona, la circulación en la RG1 funciona sin incidencias.