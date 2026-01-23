Rodalies restableix el servei de Rodalies amb retards per dues incidències

Rodalies ha reprès el servei amb normalitat aquest divendres al matí després de dos dies d’aturada. L’acord a què va arribar Govern, Renfe, Adif i sindicats dijous ha permès restablir progressivament la circulació de trens. Durant tota la nit s’han fet revisions de seguretat de les vies a tota la xarxa ferroviària amb trens amb un maquinista, un representant d’Adif i un altre de Renfe, tal com s’havia pactat. Un cop finalitzades les comprovacions, el servei a les tretze línies de Rodalies s’ha donat per normalitzat, tot i que Renfe recomana “planificar el viatge i consultar l’estat del servei” perquè algunes línies funcionen amb retard.
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha concretat que en les inspeccions nocturnes per restablir el servei han revelat una incidència a les vies entre Badalona i Montgat, que afecta l’R1, i un arbre caigut a Castellbisbal, que afecta l’R4. Els trens circulen per via única en ambdós casos, amb una oferta reduïda que provoca retards de més de 30 minuts. Carmona ha garantit que “al llarg del dia” se solucionaran les dues incidències i es recuperarà la circulació per doble via. El portaveu ha reconegut que la companyia haurà de “recuperar la confiança dels usuaris” després del caos d’aquests dos dies. “S’ha treballat durant tota la nit per sortir amb la màxima normalitat”, ha insistit.
Recuperació progressiva i reforç de serveis alternatius
Dijous al vespre es va recuperar parcialment la circulació a l’R2 Nord, amb un tren entre l’estació de Sants i l’Aeroport i un altre entre l’Aeroport i Granollers. El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ja advertia que era possible que al llarg dia es produissin algunes incidències després de dos dies sense servei a la xarxa, però que l’objectiu és que Rodalies funcioni amb la “màxima normalitat possible”.
La Generalitat ha informat que s’han afegit uns 100 autobusos als transports alternatius amb la previsió que molta gent no vulgui agafar Rodalies després del desori de dijous. El reforç afecta comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, així com a Tarragona, Terres de l’Ebre o Girona. També es mantenen els reforços als FGC a la línia del Vallès i la de Martorell.
Estat de Rodalies a primera hora
Renfe ha informat que la circulació de trens s’ha restablert sense incidències a línies com l’R2, l’R2 Sud, l’R2 Nord, l’R3 i l’R8. En el cas de l’R1 i l’R3 en el tram entre Martorell Central i l’Hospitalet de Llobregat, però, hi ha una reducció de l’oferta a dos trens per hora i sentit, amb demores que poden superar la mitja hora de mitjana. La línia R3 entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga i l’R7 es mantenen sense servei per les obres programades fins a mitjan 2026.
Les línies de Regionals R11, R13, R14, R16 i R17 funcionen sense incidències, mentre que l’R15 ho fa amb servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja. Les línies RT1 i RT2 del servei de rodalia de Tarragona circulen sense incidències. A Lleida, l’RL4 registra demores que poden superar els 30 minuts de mitjana, mentre que l’RL3 no té incidències. Finalment, al servei de rodalia de Girona, la circulació a l’RG1 funciona sense incidències.