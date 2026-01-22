La Generalitat ha obert un expedient a Renfe per la represa fallida de Rodalies. Així ho ha anunciat el Comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias, en una compareixença aquest dijous al matí. El conflicte entre l’operadora i els maquinistes, que reclamen garanties addicionals de la seguretat de la xarxa, ha deixat Catalunya sense servei de Rodalies per segon dia consecutiu. Els maquinistes han optat per fer una vaga encoberta per pressionar la companyia. Renfe ha confirmat que els treballadors s’han presentat a les seves estacions de destí, però que no han pujat als trens a l’espera que es resolguin les seves demandes.
Macias ha insistit que la seguretat de la xarxa està “garantida” i ha picat el crostó a Renfe per no haver arribat a un acord amb els maquinistes. “Renfe no està prestant un servei que ha de donar”, ha etzibat. El Govern ha convocat una nova reunió aquest matí amb la mateixa Renfe, els sindicats ferroviaris i Adif per exigir que es posi “punt final” a l’aturada del servei, que considera “intolerable”. El comissionat ha avançat que exigiran “responsabilitat a qui pertoqui” pel desori a Rodalies, que ha deixat sense servei a 400.000 persones. “No ho podem tolerar, perquè s’està garantint la seguretat i s’afecta el dret a la mobilitat de milers de ciutadans de Catalunya”.
