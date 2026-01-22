El Govern s’ha reunit aquest dijous amb Renfe, Adif i representants dels maquinistes per desencallar la situació després que el servei de Rodalies no s’hagi restablert, tal com havia anunciat l’executiu de Salvador Illa dimecres al vespre, i el país s’hagi quedat sense trens per segon dia consecutiu. Tot i que Adif assegurava que la xarxa estava revisada i era segura, els maquinistes s’han plantat i s’han negat a fer cap trajecte perquè consideraven que no hi havia prou garanties. L’executiu català ha aixecat la veu en un primer moment, anunciant un expedient. Però els maquinistes han guanyat el pols al Govern i, després d’una reunió de sis hores, han acordat restablir el servei després d’efectuar revisions “extraordinàries” de forma simultània dels 13 itineraris de tota la xarxa de Rodalies de Catalunya. En aquestes inspeccions, a banda de tècnics d’Adif i Renfe i de manera inèdita, també hi ha representants sindicals dels maquinistes supervisant el recorregut per poder reportar informes sobre la viabilitat de la circulació a cadascuna de les línies. I no s’ha concretat cap data sobre la posada en marxa del servei i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha deixat clar que depenent de com anessin les revisions anirien “informant de les represes en les diferents línies”. És a dir, els sindicats de maquinistes decideixen on i quan es va reprenent el servei.
Fonts del sindicat majoritari, el Semaf, han traslladat a El Món que el servei es podria reprendre de seguida si les inspeccions eren satisfactòries pel que fa a la seguretat de les vies. De fet, finalment l’R2 Nord s’ha restablert aquest dijous a la nit mateix, i s’ha anunciat que aquest divendres el servei s’ha d’anar normalitzant a totes les línies. “Si està tot està en ordre no hi haurà cap inconvenient, però tot depèn de la inspecció”, subratllaven un parell d’hores abans fonts sindicals, que han fet una lectura positiva de l’acord al qual han arribat amb Govern, Adif i Renfe. “Si hem tancat un acord és perquè estem conforme amb això”, han assenyalat, però han deixat clar que es manté la vaga que van convocar ahir per als dies 9, 10 i 11 de febrer després dels accidents mortals a Còrdova i a Gelida. “Són qüestions diferents”, ha dit sobre la convocatòria que divideix els sindicats perquè no tots són partidaris de l’aturada. Semaf considera que els accidents mortals són “un punt d’inflexió” per reclamar “totes les actuacions necessàries” per garantir la seguretat de l’operativa ferroviària.
L’acord assolit entre les parts es produeix després que aquest dijous a primera hora del matí no hi hagués prou maquinistes per reprendre, el servei, tal com va anunciar el Govern. Només s’han presentat a la feina “6 maquinistes d’una plantilla total de 140”, ha detallat la consellera, malgrat que dimecres, cap a les 18 hores, Adif va emetre un certificat en què acreditava que tota la xarxa ferroviària de Catalunya era “operable”. Una comunicació que també es va ser enviar a tots els treballadors perquè en tinguessin coneixement. Les parts també han pactat un pla d’actuació a mitjà-llarg termini, que ha de servir per incorporar punts de millora en la xarxa ferroviària en l’àmbit de la fiabilitat i la seguretat. Després de la reunió maratoniana que ha permès desencallar la situació, els sindicats de maquinistes han iniciat una segona reunió per “arrodonir” el primer acord amb millores en l’àmbit de seguretat. El responsable d’UGT a Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, ha explicat a aquest diari que “la intenció de tothom és que la circulació es reprengui aquest divendres al matí, perquè no podem tenir el servei paralitzat”, però que aquesta segona reunió ha servit per “ampliar el que ja s’ha acordat pel que fa a la seguretat”. Així, el Govern i Renfe han acceptat la proposta dels sindicats de treballadors –sense Semaf– per establir un protocol d’actuació amb condicions meteorològiques adverses. Cárdenas i el coordinador del sector ferroviari de CCOO a Catalunya, Pau Mercè, han detallat a aquest diari que el protocol consisteix a fer revisions de l’estat de la xarxa després d’un temporal com les que es van fer aquest dimecres i aquest dijous per comprovar que la xarxa està en condicions per reprendre el servei.
Les plataformes d’usuaris entenen els maquinistes, però amb discrepàncies
Les plataformes d’usuaris entenen i comparteixen el malestar dels maquinistes per la precarització de les infraestructures ferroviàries a Catalunya, una situació que ells també denuncien. Però malgrat entendre la vaga convocada per al 9,10 i 11 de febrer deixen entreveure discrepàncies amb la vaga encoberta d’aquest dijous. Carles Garcia, vicepresident de l’associació Promoció del Transport Públic (PTP), ha explicat a El Món que comparteixen amb els maquinistes la necessitat que Adif faci un “un manteniment estricte i correcte de la xarxa ferroviària” perquè, segons ha assenyalat, “si no es pot garantir la seguretat dels trens, que és la principal qualitat del servei ferroviari, és difícil poder operar i poder viatjar amb tren en aquestes condicions tan complicades”.
Anna Gómez, portaveu de la Plataforma Dignitat a les Vies, deixa clar a aquest diari que la seguretat “ha d’estar per sobre de tot”, però admet que “estem enfadats” perquè els usuaris “som al mig”. “Estem a favor dels maquinistes perquè ens estan passant fotos de com estan les vies i ens fa molta por, però la solució no és dir que es restableix el servei i que no es presenti ningú”. Garcia ha afegit que la situació que s’ha viscut aquest dijous “és complexa” i entén que els maquinistes s’hagin plantat i que els trens no es moguin fins que “no hi hagi plena garantia de la seguretat”. “Les vagues convocades, clares i responsables, s’entenen i es defensen, però les vagues encobertes no són una eina de lluita, són una agressió a la gent, als usuaris”, exposa Gómez.
Amb tot, el representant de PTP ha donat un toc d’atenció a Renfe, Adif i la Generalitat perquè no es poden deixar 400.000 persones dos dies seguits “sense servei ferroviari i sense possibilitat d’arribar amb normalitat als seus llocs de treball, a les seves cites mèdiques i a cobrir les seves necessitats”, i reclama a Adif, Renfe i la Generalitat “vetllar per tenir la xarxa perfectament amb garanties tan aviat com es pugui” i dissenyar uns “protocols de transport alternatiu”. En aquest sentit, ha deixat clar que “és impossible” posar 400.000 usuaris en autobusos i també ha opinat que no cal tenir la xarxa “completament parada” perquè es pot apostar per circulacions parcials o limitacions de velocitat per permetre que “la gent es pugui moure”. Sobre això, Dignitat a les Vies dubta que el Govern no sabés que avui no hi hauria servei: “No es poden gestionar uns serveis mínims? No es pot coordinar transport alternatiu, encara que sigui per carretera, amb el suport dels ajuntaments i els busos urbans?”, es pregunta Gómez, i deixa clar que “la manca de previsió i de responsabilitat institucional també és una forma de violència contra la ciutadania”. “La situació és absolutament insostenible”, ha sentenciat el portaveu de PTP, que s’ha mostrat preocupat perquè desconeixem com es reprendrà el servei, sobretot perquè, si és aquest divendres, és un dia de “màxima mobilitat” amb el retorn d’estudiants a casa arreu del territori.
Crítiques a dojo a la gestió del caos a Rodalies per part del Govern
Les crítiques a la gestió que ha fet el Govern del caos de Rodalies són múltiples i arriben des dels grups de l’oposició, fins i tot dels socis prioritaris. També per part de les plataformes d’usuaris, que, segons fonts consultades, no descarten la possibilitat de plantar-se davant una situació insostenible després d’exigir una reunió amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per a aquest divendres a les 16 hores, per abordar la situació de la xarxa. El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha manifestat que el Govern que dona “lliçons de gestió” ha quedat “retratat” per haver anunciat un restabliment del servei que no s’ha produït. I la líder dels Comuns a la cambra catalana, Jéssica Albiach, ha qualificat d'”error” l’anunci.
El president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha denunciat que el país continua “col·lapsat” per Rodalies i ha deixat clar que Catalunya “no va bé en mans d’aquesta gent”. Ho ha dit després Salvador Vergés, portaveu del principal partit de l’oposició, ha acusat l’executiu de Salvador Illa d'”enganyar” amb l’anunci de la represa del servei de Rodalies. La CUP ha assenyalat la “culpabilitat” del Govern per no preveure que aquest dijous continuaria la suspensió del servei: “Catalunya viu una situació de caos i desinformació generalitzada”, ha denunciat el portaveu del grup anticapitalista Dani Cornellà, que ha exigit al Govern l’obertura d’un expedient a Adif perquè és “el responsable principal del desori” a Rodalies.
El govern d’Illa, “acollonit”, segons els usuaris
D’altra banda, la portaveu de Dignitat a les Vies creu que el Govern “no mou fitxa perquè està acollonit”, i ha reclamat a l’executiu que sigui “valent”, es posi al costat de la ciutadania, “canti les quaranta” a Renfe i Adif i busqui trobar solucions a la situació: “Creus que hi ha algú treballant en un pla pensant per si aquest divendres no hi ha trens?”, es pregunta. “No ens hem sentit informats”, ha deixat clar, i ha lamentat que l’executiu no hagi fet ús de les plataformes d’usuaris per difondre la informació necessària. I a més, ha reclamat que en situacions així també es pot enviar una alerta als mòbils de la ciutadania per informar que el servei no està en funcionament. Per la seva banda, el vicepresident de PTP critiquen que ha faltat comunicació, “sobretot el primer dia” per als usuaris que van arribar a les estacions i es van trobar “atrapats i que desconeixien quin transport alternatiu hi havia, què havien de fer, on s’havien de dirigir”. Així mateix, creu que els pròxims dies “s’haurà d’esclarir” què ha fallat perquè el servei no s’hagi pogut reprendre tal com va anunciar el Govern dimecres al vespre.