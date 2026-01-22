Renfe evita parlar de “vaga” i aposta pel “diàleg” amb els maquinistes

El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha assenyalat directament els maquinistes per la represa fallida del servei de Rodalies aquest dijous, però ha evitat en tot moment enfrontar-s’hi i parlar de vaga encoberta. “Demanen una sèrie de mesures de seguretat, que entenen que no s’estan complint”, ha reconegut Carmona en una entrevista a Catalunya Ràdio. Reclamen garanties addicionals a les presentades per escrit Adif després de fer una revisió exhaustiva de la xarxa, però que els maquinistes consideren insuficients. “La xarxa és segura”, ha insistit.
La companyia, conscient que els maquinistes tenen la paella pel mànec, vigila molt les seves declaracions públiques i assegura que manté el diàleg obert amb els sindicats i Adif, amb qui es reunirà al llarg del matí. “Hi ha comunicació contínua amb el sindicats perquè el que volem tots és arribar a una entesa i recuperar el servei com més aviat millor”, ha afegit.
Crítiques dels maquinistes a Renfe i la Generalitat
Tot i els malabarismes dialèctics, el portaveu de Renfe ha reconegut que els maquinistes s’han presentat als seus llocs de feina, però que s’han negat a pujar als trens fins que es resolgui el conflicte. “Els maquinistes s’estan presentant als llocs, però no estan fent la conducció per raons diverses”. Els maquinistes han acusat la Generalitat i el Ministeri de Transports de tenir pressa per reobrir Rodalies malgrat saber que no es donen les condicions de seguretat exigides pels sindicats. “Estaven advertits”, ha etzibat aquest matí un representant del sindicat majoritari Semaf.
Per la seva banda, la Generalitat ha obert un expedient a Renfe pel desori a Rodalies. El Comissionat pel Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias, també ha defensat que la “seguretat està garantida” i ha posat tota la pressió sobre l’operadora. “Renfe no està prestant un servei que ha de donar”, ha dit. No ho podem tolerar, perquè s’està garantint la seguretat i s’afecta el dret a la mobilitat de milers de ciutadans de Catalunya”, ha afegit Macias, que ha remarcat que s’exigiran “responsabilitats a qui pertoqui”.