Els maquinistes critiquen les presses del Govern per reobrir Rodalies

El portaveu del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf), Diego Martín, ha criticat les presses de la Generalitat i del Ministeri de Transports per anunciar reobrir Rodalies tot i saber que no es donaven les condicions per fer-ho amb seguretat. “Estaven advertits”, ha etzibat Martín en una entrevista a RAC1. Aquest dijous el servei de Rodalies ha quedat suspès per segon dia consecutiu per una vaga encoberta dels maquinistes, que s’han presentat als seus llocs de feina, però s’han negat a pujar als trens fins que es resolgui el conflicte que mantenen obert amb Renfe.
Des de Semaf acusen Renfe i Adif d’incomplir amb el procediment que havien pactat per poder reprendre el servei de Rodalies. “Des del fatídic accident de Gelida hem treballat amb Renfe i Adif per intentar reobrir el servei de Rodalies a Catalunya després de la llevantada”, ha explicat el portaveu del sindicat. “Renfe i Adif havien de comprovar l’estat de les infraestructures i emetre un informe sobre l’estat de les vies, però no han complert”. Per això, els maquinistes insisteixen que necessiten “més garanties” i recorden que fa anys que alerten de les mancances de la infraestructura, però que sovint no se’ls escolta.
La Generalitat obre expedient a Renfe
Mentrestant, la Generalitat ha obert un expedient a Renfe pel conflicte amb els maquinistes. A mig matí està prevista una nova reunió entre representants del Govern, Renfe, Adif i els sindicats per intentar arribar a una entesa que desbloquegi el servei de Rodalies. “Renfe no està prestant un servei que ha de donar”, ha advertit el Comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias, en una compareixença. El Govern considera “intolerable” el pols dels maquinistes i insisteix que ja s’han donat prou garanties. “No ho podem tolerar, perquè s’està garantint la seguretat i s’afecta el dret a la mobilitat de milers de ciutadans de Catalunya”.