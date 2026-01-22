Màxima pressió al Govern pel restabliment fallit de Rodalies

La crisi oberta a Rodalies pel tràgic accident de Gelida amenaça de convertir-se en un autèntic malson per al Govern de Salvador Illa. El pols dels maquinistes amb Renfe i Adif per la seguretat de la xarxa ferroviària ha deixat Rodalies sense servei per segon dia consecutiu i el Govern amb el pas canviat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, van assegurar dimecres a la nit que el servei es recuperaria “progressivament”, però els maquinistes acusen la Generalitat de tenir pressa per reobrir i d’haver ignorat els seus advertiments. Una decisió precipitada que ara deixa el Govern en una posició complicada.
A mig matí la Generalitat ha organitzat una reunió d’urgència amb Renfe, Adif i els sindicats ferroviaris per intentar desencallar la situació. Fonts del Govern consideren “intolerable” l’aturada i assenyalament directament a Renfe, a qui acusen d’haver perdut el control dels maquinistes. A primera hora, el Comissionat pel Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias, ha avançat que obriran un expedient a l’operadora per la represa fallida del servei. De fet, els maquinistes han anat a treballar, però no han pujat als trens a l’espera que es resolgui el conflicte. Resultat: 400.000 persones sense trens i la credibilitat del Govern molt tocada.
Crítiques a dreta i esquerra
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha carregat amb duresa contra el Govern i li ha retret l’error d’anunciar el restabliment de Rodalies sense tenir lligar el suport dels maquinistes. “El govern d’aquells que donen lliçons de gestió queda ara retratat. Avançar cap a la governança de Rodalies és imprescindible. Per això lluitem cada dia perquè això sigui possible”, ha dit Junqueras en un missatge a les xarxes. El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha fet un pas més i ha denunciat el “bloqueig” del país. “Catalunya no va bé en mans d’aquesta gent. Ara són els trens, però podríem parlar de la salut, l’educació, el transport en general o l’habitatge”, ha lamentat.
El diputat de Junts Salvador Vergés ha acusat la Generalitat d’“enganyar” amb la represa progressiva del servei i també ha criticat la desinformació dels viatgers, que a primera hora del matí han anat a les estacions pensant que hi hauria almenys algun tren i s’han trobat andanes buides, accessos tancats i cap previsió horària. “Hi ha un caos absolut, una desinformació absoluta, i això afecta les butxaques dels catalans i el seu benestar, perquè no poden anar al metge, no saben si arribaran a la feina”, ha remarcat Vergés. “És una crisi que estava anunciada”.
La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha titllat de “greu error” que la Generalitat anunciés la represa del servei si “no estava garantit”. Els Comuns han exigit als governs espanyol i català més inversió a la xarxa ferroviària catalana. “Una vegada més es demostra que Rodalies i Regionals és clau per al funcionament del país”. El portaveu del PPC al Parlament, Juan Fernández, ha fet una crítica similar i ha reclamat al Govern “explicacions immediates, transparència i no enredar la ciutadania” amb falses promeses. “Catalunya no pot continuar fora de servei ni un dia més”.
Els maquinistes, en peu de guerra
El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) ha evitat “anticipar terminis” sobre quan es podrà reprendre el servei de Rodalies i ha assegurat que el dia que es van produir els descarrilaments de Gelida i Blanes es va “trencar” la confiança entre els maquinistes i Renfe i Adif. En diverses atencions amb els mitjans, el director general de Semaf, Diego Martín, ha explicat que els treballadors reclamen un informe tècnic amb les “deficiències” de la xarxa, d’acord amb una “auditoria” de la infraestructura, i que els mateixos conductors puguin comprovar el seu estat per avaluar-ne el grau de perillositat. Martín ha denunciat que aquestes garanties no es van aportar durant les reunions de dimecres i que durant les comprovacions de la xarxa Adif va detectar “noves deficiències”.
El director general de Semaf ha reconegut que van rebre amb “molta sorpresa” l’anunci de la Generalitat sobre la represa del servei per la revisió de la xarxa ferroviària “no es va fer de la manera correcta” i que tampoc tenen l’informe corresponent.